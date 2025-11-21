台美關稅協議即將簽訂？承諾投資4000億美元 龔明鑫回應了

台灣與美國的關稅協議即將公布？根據英國金融時報（FT）的報導，台灣承諾投資美國的金額落在4000億美元，其中包括台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。對此經濟部長龔明鑫回應，目前還未定案，如果有新進度行政院副院長鄭麗君與談判公室對外說明。

英國金融時報報導，台灣與美國的關稅協議即將公布，台灣將投資美國4000億美元（資料照片）

英國金融時報（FT）引述知情人士報導指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元，而4,000億美元這個數字，也是前經長郭智輝之前曾提過的金額。

對此經濟部長龔明鑫出席「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」前受訪時表示，目前還未確定，如果有新進度的話，行政院經貿談判辦公室會對外說明，至於結果是否近期就會出爐。龔明鑫表示會努力。

