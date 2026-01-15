台美關稅協議將定 翁履中揭穿全局 ：台灣該努力「3件事」

行政院副院長鄭麗君 (右)14日晚間率談判團赴美。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台美關稅談判進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%，條件是台積電在亞利桑那州再投資興建至少5座晶圓廠。行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日晚間也出發赴美，與美方進行實體磋商。對此，旅美教授翁履中分析指出，關稅協商早有定數，台灣需要的不是強調談判技巧，而是具有看清全局的智慧！

翁履中今（15）日在臉書發文表示，台美貿易談判中的關稅議題，重點其實不只是「關稅最後是15%，還是20%」，也不在於「台積電會不會多蓋幾座廠房」。真正需要關注的，我們是否看出，川普團隊正在下的是一盤橫跨國內法與國際經貿的棋，而台灣，只是其中的一枚棋子。

他指出，美最高法院對總統是否有權開出「全球關稅」這張支票的判決，是牽動所有後續談判的重要變數，但川普團隊不是初出茅廬的新手，從與日本、韓國的相關談判，線索早已清楚地浮現。白宮有意識地將「關稅」與「投資」兩塊切開處理，前者保留在現有法律架構中，日後若遭最高法院裁定違憲，仍可透過其他工具，如232條款重新調整；而後者則轉化為企業「自願」對美加碼投資，由商務部負責，避免牽涉到總統是否以行政權進行政治交換，自然也可以規避國會審議程序。

他說，台灣很可能會經歷類似處置方式。對外的公開宣布，是台美就關稅和投資之間達成某種共諳識，實質操作上，關稅部分留在美國國內法與司法程序的框架內，並由美國代表署或商務部承接。而真正牽涉到「台灣在美加碼投資多少、在哪些州設廠」的具體投資，則會透過另一份 MOU 處理，形式上是台灣企業「自願」投資，法律上不牽涉總統擴權，也無須國會審查。

他表示，台灣選擇倚賴美國作為主要的安全與國際支持來源，無可避免的讓美方預設台灣難以強硬回應華府的施壓，台灣反而更應該思考「有限資源下的最大布局」。翁履中認為，至少有3件事是台灣可以努力的，第一、爭取「矽盾時間」，而非寄望「矽盾護身符」，半導體能替台灣爭取的，不是免於風險的保證，而是一段相對安全、相對被重視的時間。在這段時間裡，應加速產業升級、人才培育等。

他指出，第二、掌握地方槓桿，讓投資變成競標，就算對美投資已是無法迴避的現實，仍有空間創造主動性。若投資內容以MOU呈現、名義上為「企業自願」，那台灣政府與企業便有機會主動與各州州政府、經濟發展機構、市政府等建立合作，讓各地爭取台商落地，包括稅務減免等。第三、善用國會政治，建立更廣泛的支持網絡。

