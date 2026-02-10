台美關稅協議將簽署 王鴻薇爆開放牛內臟 藍黨團批黑箱

台美對等貿易協定傳出即將在本周三或周四正式簽訂，國民黨立法院黨團10日舉行記者會，表示已到簽約前夕，賴清德總統及中央政府都未出面報告，也未對社會妥善說明。（國民黨立法院黨團提供／丁上程台北傳真）

台美對等貿易協定傳出即將在本周三或周四正式簽訂，國民黨立法院黨團10日舉行記者會，表示已到簽約前夕，賴清德總統及中央政府都未出面報告，也未對社會妥善說明，黨團書記長林沛祥表示，台美貿易關係重要，但重要不等於可以黑箱，談判可以艱難，但不代表可以不用說明。

林沛祥指出，近日收到消息，賴政府本周要跟美國簽協議，但至今勞工農民企業都排除在外，國會沒完整報告，沒有對社會充分說明，人民不知道要付出什麼代價，黨團只為了一個最基本最重要的原則，人民有知的權利，重大貿易協定不可以黑箱作業。

林沛祥說，根據協議內容，台灣必須向美國購入444億美元的液態天然氣跟石油及252億美元的電力設備，換算下來將會有35％的能源高度依賴美國，如果意外截斷會遭受重大影響，價格也會受制於人，「想問問賴政府是否有完成且完整的能源備援評估？」

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，台美關稅協議明天或禮拜四可能就會完成簽署，但行政院仍然把談判內容鎖在黑箱裡，對國會跟人民一概不說，把台灣農業當作換取政治籌碼的犧牲品，互惠讓利的大旗之下，到底拿了什麼交換半導體優惠？

許宇甄說，據了解美國水果、液態乳在進口到台灣時將會免關稅，對於台灣國產鮮乳產業將會造成巨大衝擊，但至今賴政府沒有出面向人民說明內容，以及未來可能的應變措施。

國民黨立委王鴻薇表示，醜媳婦終究要見公婆，還是要讓受影響產業事先有所因應，不是到最後一翻兩瞪眼，要求國會一定要買單、產業一定要吞下去，而沒有提前做出配套措施。

她也提到，談判條件內還包括美國進口豬關稅減半，想請問政府有事先跟國內養殖戶們溝通過嗎？更有消息是要開放牛隻內臟進口，萊克多巴胺的容許值要放寬到與國際一致，食安如何把關？政府要怎麼做？通通都沒說。

