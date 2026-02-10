台美關稅協議將簽署？藍黨團再曝「農工6千產品恐零關稅」：別黑箱作業

記者詹宜庭／台北報導

針對美台關稅談判，國民黨團表示，重大對外貿易協議絕對不能黑箱作業，在簽署任何協議之前，必須先向國會和國人公開報告。（圖／翻攝畫面）

美台關稅談判日前落幕，國民黨立院黨團今（10日）舉行記者會，呼籲賴清德政府，重大對外貿易協議絕對不能黑箱作業，在簽署任何協議之前，必須先向國會和國人公開報告、完整說明，一切公開透明，把話講清楚、說明白。國民黨團強調，這不是對立，這是責任；這不是杯葛，而是守住民主與民生的底線。

王鴻薇昨日指出，據她所得到的訊息，我方已經同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，保留中小貨車部份降稅。另外，在協定生效後6個月接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準。而國人一直關切的保健食品關稅，據聞我方同意自協定生效日起從現在的30%調降到10%，這部份應該是符合消費者的期待，希望屆時業者能反映降價給消費者。至於賴政府一直不敢讓農漁民知道的農漁產品也將有大幅市場開放和降稅，明天將在黨團記者會跟政府要一個答案。

國民黨團今日上午召開「台美關稅協議 打破黑箱 全民監督」記者會，包括書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、立委王鴻薇出席。林沛祥表示，他們收到消息，這週賴政府即將與美國簽署重大台美關稅協議，但到今天，受到嚴重衝擊的勞工、農民、企業仍然被排除在資訊之外，對社會沒有充分說明，人民不清楚自己即將付出什麼代價。國民黨團呼籲，人民有知的權利，重大貿易協定不可以黑箱作業。

許宇甄指出，這週將完成關稅協議簽署，但行政院仍然將談判內容所在黑箱中，對國會、人民一蓋不說，哪些品項要調降、開放都沒說明，行政院這種先斬後奏的黑箱套路，根本把台灣農業當成換取政治籌碼的犧牲品。國民黨團質疑，在互惠讓利大旗下，政府拿什麼去換半導體的優惠？美方已經強烈要求水果液態乳零關稅來台，如果不是出賣農業什麼才是？

許宇甄說，據了解，我國可能會有15項豬肉產品稅率分3年降至一半，對31項農產品例如鴨肉鵝肉葡萄等降稅一半，政府應該對豬肉液態乳葡萄水產品這些降稅品項，對農民誠實說明降稅稅率跟如何因應衝擊，液態乳是美方點名開放重點，113年數據顯示美國是我國液態乳最大進口國，輸入超過30000公噸，也是目前保護本土鮮乳在業務用奶的最後一道防線，每公斤課稅15.6的關稅取消的話，進口乳將徹底攻佔台灣市場徹底壓縮國產鮮乳生存空間。食安部分，是否會放寬美牛美豬的萊克多巴胺的容許量？是否放寬牛絞肉跟內臟的進口？基改食品是否會進入校園？

王鴻薇表示，台美貿易關稅談判，攸關國內農漁業及中小企業重中之重的議題，據悉在本週極有可能簽署協議。但截至目前為止，僅知道涉及高達5千億美元，包括2500億美元的直接投資，和2500億美元的政府企業擔保；另外半導體產業投資，美國已經喊話產能必須移往美國。然而，賴政府對於農漁民、農產品以及食安問題，均默不作聲。

王鴻薇指出，根據所獲得的訊息，國人非常關注的美製小客車，賴政府已經承諾關稅降為零，而且完全接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準，且取消限額。但賴政府仍不願意開誠佈公向受創產業和勞工說明。王鴻薇說，醜媳婦總得見公婆，在野黨都知道談判過程的艱難，但賴政府總要向受創產業說明，事先有所因應，而不是等到一翻兩瞪眼之後，要求國會一定要買單，要求產業和勞工一定要吞下去，完全沒有預警和配套措施，甚至連衝擊影響評估都沒有。

此外，王鴻薇提到，除了美製小客車之外，國人關心的保健食品也將大幅降稅，從30%降到10%。在農產、工業品部分，將會大量開放市場，將近有六千項產品，甚至降為零關稅。她質疑，到目前為止，賴政府一點消息都沒有？尤其是美豬部分，關稅將逐年降至現在的一半之多，國內的豬農知道嗎？賴政府有跟國內豬農溝通過嗎？有提出任何救濟辦法嗎？

王鴻薇指出，據了解，賴政府也準備讓步，包括牛絞肉、牛內臟進口。同時對萊克多巴胺的殘留容許值，將現有比國際標準更嚴格的0.04ppm，放寬比照現有國際標準；換言之，就是放寬萊克多巴胺容許值到 0.09ppm。王鴻薇問，未來如何做好食安把關？如何防止萊豬、萊牛進入校園？國人在這段時間，有聽到賴政府如何因應嗎？

王鴻薇強調，她特別要為南部螺絲扣件業者請命，螺絲扣件目前適用鋼鋁50%高關稅，希望賴政府能幫業者爭取到豁免關稅，呼籲賴政府，在對美簽訂關稅協議前，務必關注中小企業的發展，爭取更低甚至豁免關稅。

