台美關稅協議將送立院審議 藍要求政院提產業衝擊評估

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊，赴美達成台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率等多項目標，19日清晨返國，行政院長卓榮泰親自前往接機。

行政院長卓榮泰表示，「我們的談判團隊會持續以國家的利益、產業的利益、國人的健康跟糧食安全4大目標，完成所有總統跟國人所交付的責任。」

行政院副院長鄭麗君說：「台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵的力量，這一次也和商務部先簽署了投資MOU，預計數週後，我們會再簽署台美對等貿易協議，那這兩份協議都簽署完，就完成最後一哩路。」

台美關稅MOU和洽簽的關稅協議，未來送國會審議，根據《條約締結法》與《立法院職權行使法》，條約案只需二讀，程序上一讀後交委員會實質審查討論，再送交院會議決，原則上就協議內容只能同意、不同意，不能文字更動。

在國會審查這一關，國民黨團要求行政院提「產業衝擊影響評估報告」，針對GDP和半導體產業鏈影響、中小企業外溢效果和財政金融風險評估。

國民黨立委羅智強說道，「美國是直接告訴大家，他把高科技產業鏈是整個要搬到美國去，這邊我們要嚴正的提出這個警訊，請民進黨黨政府，今天真的為我們台灣守住產業的根。」

民眾黨立委劉書彬提到，「我們支持台美合作，但合作不等於無條件退讓，當40%的關鍵產能被搬走，台灣還剩下什麼籌碼呢？」

民進黨立委吳思瑤回應，「這一次的關稅談判，台灣獲得了全球的3個第一與3個唯一，所以全球都看好台灣的時候，台灣內部就不需要看衰台灣。」

立法院副院長江啟臣則表示，國會將嚴謹實質審查，不會有政黨之爭的立場，只有人民與國家利益為第一順位。

