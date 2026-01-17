台美關稅協議建立戰略經濟夥伴關係！AIT發文讚「具歷史意義」：促進更加平衡的貿易往來

台美關稅昨（16日拍板稅率15%不疊加，最為關鍵的半導體232條款也率先他國獲得最惠國待遇。對此，美國在台協會（AIT）發文宣布，與駐美國台北經濟文化代表處簽署「具歷史意義」的貿易協議，在台美間建立戰略經濟夥伴關係，美國也將投資台灣半導體、國防科技、生技等產業。

美國在台協會昨日發文表示，與駐美國台北經濟文化代表處簽署一項具有歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業回流。

美國在台協會指出，這項前所未有的承諾，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作機會，並鞏固國家安全；該協議在美國與台灣之間建立了戰略經濟夥伴關係，大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國的科技與產業領導地位。



美國在台協會表示，根據協議，台灣將協助美國投資台灣的半導體、人工智慧、國防科技、電信及生技產業，以促進美國企業進入市場、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業中的領導地位；此外，該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易往來。



美國在台協會列出相關項目：



1.對台灣貨品適用的美國對等關稅稅率，總計不超過15%。



2.對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品適用的美國232條款關稅，總計不超過15%。



3.美國將對學名藥及其成分、飛機零組件，以及無法取得的天然資源，實施0％對等關稅。



4.未來對台灣半導體適用的232條款關稅，將獎勵在美國投資的台灣半導體製造商。



5.台灣企業若在美國新建半導體產能，在經核准的施工期內，可進口其規劃產能最多2.5倍的半導體而免繳232條款關稅；且超過配額的進口仍適用優惠的232條款稅率。



6.已完成在美國新建晶片產能計畫的台灣企業，仍可進口相當於其在美國新產能1.5倍的晶片而免繳232條款關稅。

(圖片來源：AIT臉書)

