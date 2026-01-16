台美關稅協議懶人包》歷經近10個月談判敲定！台灣對日、韓優惠在哪？ 2圖表一次了解
[Newtalk新聞] 美台關稅貿易協定於周四（美東時間 1 月 15 日）終於敲定了，台灣輸美商品關稅將從先前的 20%，降至與去（2025）年達成協議的日本、韓國、歐盟等國拉到相同水平的 15%，且關稅不疊加，另外，半導體及相關衍生產品之「232 關稅」也取得最優惠待遇，成為全球第一個球取得美國 232 條款優惠的國家。
然而，這次我方對美的磋商過程為何？以及相比於日本、韓國的談判條件，台灣具哪些優勢？《新頭殼》用兩張圖表帶您了解。
關稅談判近十個月終將落幕
這項台美關稅談判自始到落幕的過程，最初要從去年台積電赴美開始看。川普第二任期上任後，對外展現強硬貿易政策，以關稅作為談判籌碼，推動製造業回流美國（Reshoring）。3 月 4 日，台積電董事長兼執行長魏哲家與川普、盧特尼克等官員在白宮共同發布。台積電在原有 650 億美元基礎上，宣佈加碼 1,000 億美元，使總投資額達 1,650 億美元。內容包括在亞利桑那州興建共 6 座晶圓廠、2 座先進封裝廠及 1 個大型研發中心。
隨後，川普 4 月 3 日宣布「解放日」，公布對主要貿易國的關稅關稅措施，其中台灣稅率高達 32%，比日本、韓國、歐盟還高。
在川普公布對多國關稅稅率後，美股一連兩個交易日崩盤、市值蒸發約 6.6 兆美元（約新台幣 220 兆元），台股歷經清明連假後也難倖免，4 月 7 日收盤以 19,228 作收，重跌 2,065 點，創史上最大跌點，成交金額 1,472 億元，較平日動輒三千多億大幅縮水，急凍剩不到 1,500 億。因應美國對等關稅衝擊，行行政院長卓榮泰邀朝野黨團會商。
4 月 9 日，美國對台 32% 關稅正式生效。外交部長林佳龍證實，台灣已列入對美關稅談判國家行列；隔日，因應美股大跌，川普戲劇性地宣布，對多數國家暫緩 90 天，但中國除外，引發後續美中關稅「喊價」爭端。而台灣稅率仍維持 32%。
4 月 11 日，台美啟動第一輪視訊談判；當月底（24 日），卓揆公布特別條例草案，編列特別預算 4,100 億元，以「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」分為四大主軸，涵蓋 10 大項目具體措施。
5 月 1 日，台美完成首輪關稅磋商，但自那天起，新台幣兌美元匯率接連兩個交易日出現激烈升值；同月 4日，鄭麗君、楊珍妮首次赴美實體談判。
7 月 3 日，美國公布越南對等關稅降至 20%，日、韓等國也加速談判腳步，爭取稅率調降；同月 10日，台美啟動第三輪磋商。鄭麗君在華府進行談判；行政院宣布關鍵議題有共識；然而，7 月 24 日，台美第四輪實體談判之際；同日，美國與日本達成貿易協議（稅率降至 15%） ；7 月 31 日韓國也與美國達成協議，將部分進口關稅降至 15%（8/1 生效）。
8 月 1 日，美國公布台灣「暫時性稅率」，從 32% 降至 20%，為談判初步成果。6日，行政院宣布「移緩濟急」政策，先啟動產業支持措施；隔日，經濟部四大措施全面受理申請（外銷貸款優惠、中小微企業、研發轉型、海外訂單）；11 日，行政院召開「因應美國對等關稅及產業支持方案」說明記者會；並於 14 日拍板普發一萬元現金，將特別條例預算上調至 5,900 億元。
9 月 11 日，行政院通過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，5,700 億元送審；到了十月，台美第五輪實體磋商。深入討論調降稅率、不疊加、「232 條款」優惠；10 月 2 日，鄭麗君提出「台灣模式」：根留台灣、布局全球；協助美方開發產業聚落。不同意「晶片產能五五分」。
最終，台灣今（16）日宣布與美國達成貿易協議，雙方於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。台灣稅率調降為 15% 且不疊加（MFN）、半導體及相關衍生品獲「232 關稅」最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作。對等關稅風暴暫告落幕。
台灣比日韓更有哪些優勢？
此次經貿小組的談判成果，除了對美稅率 15%、不疊加，且享有半導體及相關產品之「232 關稅條款」最優惠待遇外，台灣還有哪些優勢及受惠條件？
首先，我國稅率從原先公布的 32% 降至 15%，降到與日、韓相同水準，且調降幅度最大。此外，我國政府的半導體與電子製造服務（EMS）廠將對美進行 2,500 億美元的新增直接投資（FDI）；另外，政府將建立信用保證機制，支持銀行提供赴美投資的台灣企業 2,500 億美元的信用擔保，建立與擴展完整的半導體供應鏈與生態系統。
對比日本被要求政府與企業對美投資達 5,500 億美元，且前期利潤須「對半」分配，收回投資後，美方將獲得其中 90% 利潤，日本僅回收 10%；韓國方面，則由政府出資 3,500 億美元，其中 1,500 億指定投資造船業，企業也加碼投資 1,500 億美元，並由韓美共組委員會管理。條件相比，台灣則是全由企業決定投資、獲得利潤。
「台灣模式」獲認同 台新投顧：台股上看 36,000 點
台新金控首席經濟學家李鎮宇於個人臉書發文揭露台新投顧的分析，美國關稅談判取得重大突破！不僅確立半導體、AI 產業長期利多，更達成多項「最優惠待遇」共識。還有四大突破：
一、取得「最優惠盟國待遇」
對美關稅降至 15% 且稅率不疊加原 MFN 稅率，使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點。大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。
二、全球首例！半導體關稅最優惠
配額免稅： 美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率。台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場佈局不確定性。且優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件（含鋼、鋁、銅衍生品）。政府針對你的投資計畫幫你做背書與補貼￼。￼通常取得信保基金支持的計畫，比較容易取得金融業的支持。
三、獨創「台灣模式」供應鏈合作
自主投資： 不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主。企業自主投資 2,500 億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高 2,500 億美元之信用保證額度支持。美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。
四、全球 AI 供應鏈戰略夥伴
雙向投資： 美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技），並且美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。
對台股大盤影響，李鎮宇指出，由於協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與 AI 長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。長期看好台股高點上看 36,000 點。
電子產業方面，雖有影響但甚微。多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅（多由客戶吸收）。信保基金方面，則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電週邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等。
傳產族群則是本次最大受惠者！產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠。並點出：工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材可望受惠。金融業方面，2,500 億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。
