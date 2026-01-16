台美關稅協議拍板！中國外交部：堅決反對

▲中國外交部發言人郭嘉昆在今（3）日例行記者會上被問到台美關稅貿易協議時，表示「堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 台美達成關稅貿易協議，台灣取得「對等關稅15％不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，另外，台灣企業則承諾，對美國半導體、能源與人工智慧領域直接投資2500億美元，台灣政府2500億美元的信用保證融資（追加投資）。對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」。

中國外交部發言人郭嘉昆今（16）日主持中國外交部例行記者會，路透社記者提問，台美達成關稅貿易協定，台灣對美半導體出口的關稅獲得削減，且推動台灣對美國進行更多投資，中方對此有何評論？

對此，郭嘉昆回答，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報」。

早前中國駐美國大使館已向港媒《南華早報》發表聲明，對台美關稅貿易協議表達「強烈譴責」，並要求華府「撤銷」該項協議。中國駐美國大使館大使館發言人劉鵬宇批評，美國「刻意」推進相關談判，稱此舉「嚴重違反」一個中國原則以及中美三項聯合公報，違背華府僅與台灣維持非官方關係的承諾。

