台美關稅協議擬調降美國車稅率 經濟部匡列30億因應產業衝擊

經濟部長龔明鑫今日邀集國內9大車廠進行座談，主要針對未來美國汽車進口關稅可能調降說明因應方向。龔明鑫強調，台美關稅協議若正式簽訂，關稅調降將僅限於美國製造車輛，且小客車與小貨車稅率將分開談判。此外，除非有額外進行雙邊貿易談判，否則降稅不會外溢到其他國家所生產的車輛。

而為因應台美關稅協議可能對國內汽車產業產生的衝擊，經濟部初步已匡列30億經費，用來支持汽車產業或相關零組件轉型或升級，適用對象將擴及產業上下游的相關業者，盼協助業者建立自主研發能量，達到技術自主。

廣告 廣告

龔明鑫並透露，30億中也包含打通國際市場所需的認證費用，盼產業不再僅固守台灣市場，今日座談中也有許多車廠提出外銷計畫。

針對美國汽車關稅若調降對台灣相關產業可能造成的衝擊幅度，龔明鑫表示，經智庫以最極端情況預估，大約會影響百分之一點多的產值，還算在可控範圍內。

至於調降關稅是否能回饋到購車消費者身上，龔明鑫強調，許多民眾誤以為車價會一口氣降50、60萬，但實際上大約僅會減少1成；他並轉述座談中許多業者看法，皆期望關稅能盡早確定，避免給消費者錯誤的期待。

勞動部長洪申翰則表示，明（11）日下午也將邀請汽車業工會進行座談，盼能給予汽車業勞工更多的支持。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

