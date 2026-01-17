台美關稅協議擴大投資合作 經濟部：政府信用保證2500億美元「非中小信保基金範疇」

經濟部外觀。廖瑞祥攝



台美關稅達成共識，但針對部分媒體指稱「中小信保基金提供企業赴美2,500億美元融資信用保證，約近新臺幣8兆元」，經濟部中小及新創企業署今天澄清表示，台美關稅協商係由政府整體經貿談判體系及跨部會機制統籌推動，中企署及信保基金皆未參與談判，報導所稱融資保證額度，與財團法人中小企業信用保證基金目前業務完全無

關。

台美關稅昨達成共識，其中美方認同並接受我國以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

工作小組昨指出，第二類的資本承諾並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元之融資額度，給予有融資需求的投資業者。

不過，部分媒體指稱「中小信保基金提供企業赴美2,500億美元融資信用保證，約近新臺幣8兆元」，中企署今天發布聲明澄清指出，「有關台美關稅協議報導，中企署未參與談判，亦非中小信保基金範疇。」

中企署強調，政府照顧國內產業決心堅定且具體，早已建立成熟且龐大的信用保證體系，涵蓋「中小企業」、「農業」及「海外」等三大信保基金，長期以來全力支持臺灣中小企業、農民及海外僑臺商發展，政府資源始終優先做為我國產業與經貿發展的最強後盾。

中企署指出，以支持國內中小企業之「中小信保基金」為例，自63年成立迄今，已累計承保929萬8,202件、保證金額21兆884億元，協助逾76萬家中小企業取得融資金額27兆6,380億元。中小信保基金營運規模逐年擴大，114年即提供超過36.9萬件信用保證，協助企業取得融資金額達新臺幣1.7兆餘元，創下歷年新高，顯示政府運用信保機制協助臺灣中小企業力道既深且廣，成效有目共睹。

中企署強調，政府因應國際經貿情勢變化，持續透過多元金融支持、產業輔導及市場拓展等措施，協助中小企業提升競爭力與韌性因應能力，相關政策均以穩健、可行及符合財政紀律為原則，外界報導應以政府正式公布資訊為準，以免造成誤解。

