台美關稅協議敲定後 財政風險浮現

台美關稅協議出爐，就談判成果而言，對等關稅降至15%且不疊加，與日、韓站上相同水準，成功爭取半導體最優惠待遇，無疑為台灣產業帶來利多；然背後付出的代價，則是經濟自主性收斂與潛在財政風險上升。

2,500億美元企業投資規模即具高度挑戰性，政府同步承諾提供2,500億美元信用保證，雖有助企業融資，卻也意味部分投資風險由企業層次轉移至公共財政與金融體系，一旦投資未如預期，信保違約恐對財政穩定形成直接衝擊。

更深一層看，這也代表經濟成長動能將在制度設計下，持續向美國市場傾斜，台美經濟連動性顯著提高。

隨台灣企業加速赴美投資布局，後續政策重點不僅在於投資金額多寡，更在於政府如何延續對海外台商的制度性支持。是否可在美國特定州建立具聚落概念的台灣產業據點，用「台灣園區」名義，以利政府就近提供行政、法規與投資協助，降低中小企業單獨赴美面臨的經營與合規風險，值得進一步評估。

跨境投資課稅問題亦待解決，美國商會即呼籲儘速完成「美台避免雙重課稅協定」立法程序，以避免台灣企業在美投資遭重複課稅，降低資金配置摩擦，確保企業獲利與稅基不致被「雙重侵蝕」，並提升整體對美投資布局的可行性與效率。

因此，真正考驗仍在後頭。一方面，關稅豁免標準如何認定、投資承諾能否如期落實，以及高額信用保證是否會轉化為實質財政風險，均有待時間驗證；另一方面，對外，關稅政策尚待美國最高法院判決，對內，台美協議及相關承諾能否能通過國會審議，仍存變數。

綜上所述，關稅底定雖降低短期衝擊，卻放大了長期賭注，最終成敗將是制度設計、政治協調與執行能力的綜合考驗。

