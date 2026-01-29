台美關稅協議敲定 黃仁勳讚：很棒的成果

輝達執行長黃仁勳29日下午搭乘專機降落松山機場。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日訪台，在機場接受訪問時，對於台美關稅協議敲定，盛讚是很棒的成果，這顯出台灣對於美國的戰略價值，與台灣對於世界的重要性，而台積電（2330）則是當中的關鍵。

另外，黃仁勳說，能源供應對想要發展成長的國家與地區至關重要，這對於美國、歐洲與台灣來說都是很大的挑戰，因為人類正在邁向一場新的工業革命，且將在各地發生，對任何想參與其中者來說都需要能源。

黃仁勳稱許台積電的執行力，一同持續努力擴大產能。他強調，輝達的代工策略始終保持開放態度，會評估每一個代工廠，但台積電堪稱是全世界最好，不只技術卓越，客戶服務也做得棒，並具有令人難以置信的靈活性。

黃仁勳提到，輝達是最大的AI基礎建設公司，也是最早啟動快速成長的業者之一，市場需求強勁得不可思議，輝達也與各環節供應鏈夥伴，從晶圓、封裝、記憶體到系統廠，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等進行規劃與協調，以確保供應。

至於H200晶片是否已能輸陸，黃仁勳指出，外傳已獲大陸官方核准是項假消息，目前也還沒收到訂單，仍在等待最後核定，需耐心等待。如果順利獲准，輝達將與台積電共同安排並盡快交付。

