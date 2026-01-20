台美關稅協議文本將送立院！卓榮泰喊話：掌握正確資訊才能合作向前衝
記者盧素梅／台北報導
台美對等關稅底定為15%不疊加，後續預計數周內完成簽署台美貿易協定，完整協議文本將送交立法院，對此，行政院長卓榮泰今（20）日表示，執政團隊會向國會說明，這次的談判過程完全秉持國家利益為出發點，要請國會能完全掌握正確資訊，雙方才能有對等的關係進行行政立法雙方面合作，「這種合作持續有效到最後完成後，國家一定能跨步向前走」。
台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠，也已經簽署投資合作備忘錄。行政院今天上午舉行台美關稅談判說明記者會，包括卓榮泰，鄭麗君，行政院秘書長張惇涵，行政院政委楊珍妮，經濟部長龔明鑫，國發會副主委詹方冠及行政院發言人李慧芝出席。
媒體詢問，由於台美對等貿易協定將送立法院審議，在現行國會生態下，卓榮泰是否會帶隊與在野黨團溝通？卓榮泰回應，政府就談判相關內容要向民眾報告、產業溝通，因此總統賴清德與行政院等都會到各產業去，說明該產業未來面臨重要事項報告，也聽取業者聲音。
卓榮泰指出，政院已經印製「台美關稅產業支持方案手冊」，過去各場次座談會也都有發給業界，這個工作會持續進行，後續將請金融機構主動提供金融支持服務，主動詢問客戶是否需要金融相關協助。
談到國會溝通，卓榮泰指出，依據《條約締結法》協定需要國會同意，因此政府會向國會說明，這次談判完全秉持國家利益、保護產業利益為出發點、維護民眾健康、糧食安全等目標，將就已經進行的部分充分說明，也誠懇期待國會在正確資訊下與政院對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家前進。「換句話說，行政立法兩院必須再進一步真誠的合作，才能讓國家向前進。」
卓榮泰表示，這樣談判的基礎已經讓國人稍稍感到有一點進展，也讓產業界對這次談判到現在的方向跟程度都能表示支持，後續關稅貿易協定也會秉持同樣原則。他呼籲，所以一定要請國會能完全掌握正確資訊，雙方才能有對等的關係進行行政立法雙方面合作，這種合作持續有效到最後完成後，國家一定能跨步向前走。
至於行政流程部分，鄭麗君說明，兩項協議簽署後，會如先前承諾的，會將完整協議文本送交國會，並且同時提出影響評估。依照條約締結法，涉及國防外交財政經濟利益等國家事項，依法都有相關程序，會依法進行。
