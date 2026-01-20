台美關稅協議文本送立院 卓榮泰籲掌握「正確資訊」2院才能真誠合作

行政院長卓榮泰說明對等關稅簽訂後續事宜。（張哲偉攝）





台美對等關稅底定為15%不疊加，後續的協議文本需送立法院同意，並預計在數週內完成簽署台美貿易協定。行政院長卓榮泰今（20日）表示，行政院與立法院兩院必須真誠合作，才能讓國家向前進。「要請國會能完全掌握正確資訊，雙方才能有對等的關係進行行政立法雙方面合作」。

行政院今天上午舉行記者會說明台美關稅談判過程，卓榮泰表示，關稅降到15%，現在最重要的是向人民報告、以及與產業界做溝通，聽取他們的聲音。行政院也印製「台美關稅產業支持方案手冊」，在過去多場座談會中發送給業界，也呼籲金融機構單位能全力了解企業所需，並提供金融支持。

廣告 廣告

國會溝通部分，卓榮泰指出，條約的締結需要國會的同意，這次談判過程是以國家利益為出發點，並以保護產業利益、維護國人健康為目標，期待國會能在「正確資訊」下，與行政院對等洽談未來需要國會同意的各面向。

「行政、立法兩院必須再進一步真誠合作，才能讓國家向前進。」卓榮泰強調，這次的談判基礎，已經讓國人感到稍有進展，產業界對這次談判的方向與程度也表示支持，後續的台美貿易協定會秉持這些原則，所以一定要請國會能完全掌握「正確資訊」，雙方才能有對等關係進行行政立法的合作。

行政院副院長鄭麗君補充，2項協議簽署後，會將完整協議文本送交國會，同時提出影響評估。依照條約締結法，涉及國防外交財政經濟利益等國家事項，依法都有相關程序，會依法進行。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

台美關稅協商走過漫長9個月 鄭麗君神情藏壓力、楊珍妮感性落淚

2500億美元信保引熱論 鄭麗君首曝「分5期」規劃：上限百億

「台北總是有人沒睡覺」 鄭麗君憶9個月非傳統談判終走到回家時刻