政治中心／綜合報導

國民黨有意角逐台中市長的立法院副院長江啟臣，邀請AIT處長谷立言來到台中參訪機械產業，被解讀是要代表台中成為盧秀燕接棒對象，但被問及台美關稅議題，江啟臣回應和AIT處長確認過，協議預計在月中送進立法院，他認為應該可以盡速批准。

立法院副院長江啟臣vs.美國在台協會處長谷立言：「台中精機讚。」

立法院副院長江啟臣親邀AIT處長谷立言，來到台中參訪機械產業，除了表達台灣是可信賴夥伴，谷立言也多次提及"安全"兩字。

廣告 廣告

美國在台協會處長谷立言：「以前很多美國的公司，他們當然會最重視成本，可是現在我們轉型比較重視安全，而且我認為台灣是非常可靠，非常可信賴的夥伴，我認為在建立安全的供應鏈，台灣可以扮演非常重要的角色。」

這話難不成是在講給在野黨聽，畢竟除了1.25兆國防特別條例，台美關稅也已經底定，最後一步得送進立法院審查，儘管藍白都放話"嚴審"，但江啟臣表態，應盡速批准。

台美關稅協議新進展？ 江啟臣：立院應可盡速批准

台美關稅協議新進展？江啟臣：立院應可盡速批准。（圖／民視新聞）立法院副院長江啟臣：「早上我也跟處長再度確認，應該在月中左右希望可以簽訂，簽訂以後立法院這邊，當然應該可以盡速來批准之後，讓產業有穩定的方向。」

立委（民）何欣純：「在野黨如果一直杯葛不通過，甚至拖延台美談判協議的話，對台中的產業全台灣的傳統產業來講，都是一場災難。」

國民黨對外不光面臨對美軍購及關稅協議，黨內台中姊弟之爭由誰出戰，原定6日要進行二度協調，但雙方異口同聲說沒收到通知。

台美關稅協議新進展？ 江啟臣：立院應可盡速批准

國民黨台中市長人選6號進行二度協調，立委楊瓊瓔回應靜待中央指示。（圖／民視新聞）立法院副院長江啟臣：「我不曉得本來是誰說，因為我從頭到尾沒有收到，2月6號的正式通知這件事情，但是我已經講過，就是黨中央有寄所謂提名事項，那我已經簽署同意也傳回去了，現在就靜候黨中央的通知。」

立委（國）楊瓊瓔：「我們靜待中央指示。」

眼看協商破局，台中市長國民黨要推派誰還有得喬，從黨內到黨外一根蠟燭兩頭燒。

原文出處：台美關稅協議新進展？ 江啟臣：立院應可盡速批准

更多民視新聞報導

台灣結盟中東歐抗威權 吳志中大讚「波蘭、捷克是戰略夥伴」

卓榮泰「不副署」眷改條例 郭雅慧曝：總統同時函達五院院長

江啟臣氣炸！嗆國民黨中央「沒共識」 文傳會回應了

