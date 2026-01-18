台美關稅協議曝光 李逸洋：條件優於日韓、台積電核心仍在台灣

台灣駐日代表李逸洋指出，台灣在此輪談判中爭取到l的待遇，整體條件明顯優於日本、韓國等競爭國家。 圖：取自 李逸洋 FB

[Newtalk新聞] 台灣駐日代表李逸洋前（16）日在代表處官邸舉辦新年餐會，邀請日本關東地區僑界領袖與會，並首度對外說明台美最新關稅與投資協議內容。李逸洋指出，台灣在此輪談判中爭取到「對等關稅15%、不再疊加」的待遇，半導體及其衍生產品更獲得最優惠關稅條件，整體條件明顯優於日本、韓國等競爭國家。

根據協議內容，台灣將以「台灣模式」推動產業自主投資，預計由台廠在美國進行約2500億美元投資，政府則提供同額信用擔保。

廣告 廣告

李逸洋也對比日、韓方案與台灣本輪談判差異。日本承諾對美投資規模高達5500億美元，不僅投資時程須在美國總統川普任期內完成，且投資初期收益雙方均分，待成本回收後，美方分得九成、日方僅剩一成；韓國則承諾5000億美元投資，其中1500億美元專用於造船產業，且須由美韓雙方共同成立委員會管理。

針對外界質疑此舉將「掏空台灣」、「台積電變成美積電」等說法，李逸洋提前回應指出，相關投資涵蓋範圍以半導體、人工智慧應用、電子製造服務與能源產業為主，台灣雖是全球AI伺服器製造國，但美國在AI整體研發與應用仍居領先地位，雙方深化供應鏈合作，有助台灣升級為美國重要的經濟戰略夥伴，對產業發展具有關鍵意義。

李逸洋強調，台積電最先進製程仍牢牢掌握在台灣。2奈米製程已於去年量產，高雄、新竹、台南合計將有多座先進製程廠區持續擴建；反觀美國亞利桑那廠，3奈米最快2027年底量產，2奈米廠尚在初期施工階段，時程與產能規模均落後台灣至少兩年以上。

此外，台灣在更先進的1.6奈米、1.4奈米製程也已展開布局，台中、新竹與高雄合計七座新廠同步規劃中。李逸洋指出，新竹研發中心目前擁有約8000名工程師，專責下一世代製程開發；美國研發據點規模較小，主要任務在於支援當地製造與維運，兩者定位本質不同，無法相提並論。

李逸洋最後指出，這次協議除了經貿層面之外，另一重點在於安全保障。台灣與美國在高科技製造與供應鏈上形成更緊密的合作，等同提高台灣在國際體系中的戰略價值，可對中國形成嚇阻。他也提醒，台灣仍須把握這段相對有利的國際環境時期，加速強化自身防衛能力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅談成15%不疊加！詹凌瑀批黃國昌訪美「只剩聲量」

台美關稅15%定案！藍白紅「恐懼大聯盟」翻車 專家揭：聲量高峰轉眼崩解