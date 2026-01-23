台美關稅協議架構確定 ６大財經部會下周齊赴立院備詢

金管會主委彭金隆等六大財經部會首長，下周一將赴立法院進行專題報告，並備質詢。(圖為資料照，記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會(26日)邀請六大財經部會首長，包括：主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、中央銀行總裁楊金龍、經濟部長龔明鑫以及國發會主委葉俊顯等，就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

金管會表示，台美關稅協議架構確定，將有助於降低上市櫃公司營收的不確定性，提升投資人對台股信心，有助市場朝正面進展。

下周一，立院財政委員會邀請金管會等相關部會，針對台美關稅貿易協議內容，就國內股市之影響與因應策略等相關議題進行報告。

根據金管會出具報告說明台股近期概況，去年全年，台股加權股價指數上漲25.74%，同期間，國際主要股市如韓國漲幅75.63%、深圳漲幅29.87%、香港漲幅27.77%、日本漲幅26.18%、新加坡漲幅22.67%、上海漲幅18.41%、美國道瓊漲幅12.97%等；換言之，台股漲幅介於國際主要股市之間，整體表現相對持穩。

對於台美關稅協議對股市之影響評估，金管會提出三大點說明：

1、市場對協議之看法：台美關稅協議於美東時間115 年1 月15 日完成總結會議並對外宣布，該協議公布後短期內(2026年1月15日至1月20日)台股大盤指數漲幅2.64%，同期間，成交量日均成交值亦較公布前(2026年1月2日至1月14日)成長6.67%；根據統計，外資於該協議公布之後，短期內(2026年1月15日至1月20日)持續買超台股79.29億元。

2、「半導體等電子相關產業類股表現」：對照該協議公開前後，半導體等電子相關產業類股成交比重與類股指數變化顯示，半導體產業仍維持核心地位。

3、「確定性有助市場朝正面方向進展」：隨著台美協議確立15%對等關稅且不疊加之架構，與日、韓、歐盟相同，並爭取到半導體及其衍生品之最優惠待遇，使台廠在國際競爭中與日、韓處於公平基準點，甚至，相較越南及中國還享有優勢，有效排除出口成本劣勢，讓台灣的產業可充分發揮競爭優勢，且將有助於降低上市櫃公司營收之不確定性，提升投資人對台股之信心，有助市場朝正面進展。

金管會直言，股市短期雖易受國內外金融情勢變化影響，惟長期仍將回歸基本面。根據統計，我國上市櫃公司去年12月底累計營收合計49.57兆元，較前年同期增加13.78%，為歷年同期最高，我國產業具有因應外在經濟環境變化之競爭力及韌性。

此外，金管會強調，已請證交所及櫃買中心持續注意美國關稅措施情形，如上市櫃公司財務業務發生重大影響情事，應督促依規定及時公開相關資訊，並鼓勵其舉辦法人說明會，充分揭露市場資訊。另金管會尊重證券市場的運作機制，以保障投資人權益及維護整體市場正常運作。

展望後續，金管會密切關注台美關稅貿易協議對國內股市及產業之影響，並適時評估採行相關措施，以維護金融市場之健全發展與對產業之支持。

