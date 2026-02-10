台美關稅協議簽訂前 經濟部端30億元大餅助車業轉型

今日下午，經濟部邀請車輛公會與9家本土製造車廠進行「汽車製造產業座談會」。（本刊資料照）

經濟部今（10）日下午找來台灣區車輛工業同業公會以及9家本土製造車廠就台美關稅協議進展下，對於台灣車廠及其供應鏈的影響提出說明，同時也聽取業者意見。面對國產車內銷市場受到衝擊，經濟部也端出新台幣30億元預算，要全力輔助台灣汽車及零組件產業升級，強化出口競爭力與相關佈局。會後，車輛公會亦指出：「牽一髮而動全身，不可低估結構性衝擊，盼政府能有週全配套。」

在走進經濟部第一會議室前，業者對於經濟部今日邀請所為何來，心中大多也都有底，座談會名目也更新為「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」。業者也不諱言：「美規車0關稅，已經是預料中的事，只是要確認，政府還有什麼配套或是需要業者跟進配合之處。」

如先前本刊所揭露，經濟部先是以近年美國進口車在台灣市場銷售佔比低，加上價格多屬高價車款，要直接波及國產車的可能性並不大，且扣除關稅，降價幅度也未如外界所期待的那麼高，一來一往下，減低業者的衝擊感受與市場期待。

雖然經濟部預測本土市場衝擊有限，但也還是有所衝擊，「端出30億元預算也是要讓業者感受到政府有在想配套與因應措施！」市場人士觀察，而這30億元預算正是要協助車廠從內銷加大力道轉為外銷的轉型輔導基金。

至於美規車0關稅一旦開放，是否會擴及為歐洲車也比照辦理？經濟部部長龔明鑫則是對媒體表示：「不會」。

對於美規車開放一事，經濟部拿出近年統計數字指出「評估衝擊有限」，會後，車輛公會則是呼籲政府：「守護『台灣整車製造』對等競爭力，確保美國車的原產地認定標準，以及確保整車與零件的合理關稅差距，台灣沒有產製的汽車零件關稅也應該降為0%。以及，對於國內自製率越高的車廠，可給予貨物稅、營利事業所得稅或營業稅等賦稅抵減的鼓勵措施。」

