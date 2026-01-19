台美關稅協議藍白批「賣台」！尚毅夫揭1關鍵：敢否決就別想選了

政治中心／程正邦報導

李正皓指出，台積電客戶90%在美國，去美國投資擴廠很合理。（圖／新台派上線）

台美新版關稅協議塵埃落定，國內政壇卻掀起激烈攻防。民眾黨主席柯文哲批評台積電赴美投資是「把台灣賣給美國」，國民黨則質疑 5,000 億美元的投資換取 15% 關稅並不划算，甚至稱之為「矽盾外移」。對此，資深媒體人尚毅夫在三立政論《新台派上線》中火力全開，直指藍白陣營在關稅議題上毫無角色，若未來在立法院敢「全案否決」這項攸關產業命脈的協議，恐將在選舉年面臨產業界與股民的集體制裁。

尚毅夫質疑藍白的邏輯說不通，南韓與日本對美投資 3,500 億與 5,500 億美元，怎麼沒人說賣國。（圖／新台派上線）

投資不等於賣台！尚毅夫：韓國日本也投、難道全賣了？

針對柯文哲「賣國論」以及國民黨對台積電赴美設廠的抨擊，尚毅夫指出，台積電 90% 的客戶位於北美，赴美投資是基於商業邏輯與客戶需求，絕非強迫外移。他更舉出國際數據反駁，南韓與日本分別對美投資 3,500 億與 5,500 億美元，「如果投資就是賣台，那全世界都賣給美國了，南韓跟日本是不是也要改掛星條旗？」

尚毅夫強調，股市的反應最誠實，台積電股價不跌反漲，代表法人完全接受這種商業模式。藍白陣營目前的論述在強勁的股市表現面前顯得「蒼白無力」，純粹是為了形塑政治語言來影響民眾。

尚毅夫指出，協議和法律條文不一樣，藍白敢否決就別想選了。（圖／新台派上線）

立法院否決協議將回到「32%+20%」高關稅

根據法律程序，台美關稅協議簽署後將送往立法院審議。尚毅夫警告，這類國際協定是「一字都不能改」，修訂即視同否決。如果國民黨或民眾黨選擇全案否決，台灣產業界將立即面臨協議生效前的沉重負擔，包括 32% 的基本稅率與 20% 的疊加關稅。

「今年是選舉年，你否決給我看！」尚毅夫直言，台灣的工具機重鎮在台中彰化、螺絲產業在高雄、半導體本營在竹科。若藍白擋下能讓產業「鬆一口氣」的利多協議，導致股價下跌、企業損失，這些區域的經濟選民與企業主絕不會捐款，更不會投票給在野黨。他預言屆時表決，藍營立委恐怕會以「肚子痛」或「離席」等方式規避，不敢真的反對。

蕭敬嚴說，汽車零關稅當然好，但談判內容不透明，大家都在觀望，去年車市很慘。（圖／新台派上線）

在野黨促內容透明化：中小企業的焦慮誰來扛？

國民黨前發言人蕭敬嚴則站在監督角度提出不同看法。他認為，雖然股市連日走強，但政府應盡快公布 1,000 多項產品的完整清單，讓全貌透明化。他指出，去年車市因關稅不確定性表現慘淡，消費者都在觀望美國車是否零關稅，這對市場已造成實質影響。

蕭敬嚴也表達了對傳統產業與中小企業的憂心，質疑這項協議是否「大企業得利、小企業受苦」？他強調，在野黨的質疑是為了緩解產業焦慮，要求政府提供更完善的配套措施，而非單純為反對而反對。

