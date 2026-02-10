台美關稅協議要簽了？傳鄭麗君今晚赴美 政院重申「4大原則」強調沒黑箱

據傳行政院副院長鄭麗君今晚將搭機前往美國，有望近日完成台美貿易協定。（資料照片／林煒凱攝）

台美關稅談判談妥15％不疊加，以及半導體及其衍生品等232條款取得最優惠待遇等，距離簽訂協議只差最後一哩路。據傳行政院副院長鄭麗君今天（10日）晚間將搭機前往美國，有望近日簽署台美貿易協定。對此，行政院發言人李慧芝表示，任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

台美對等關稅確定15％不疊加，以及半導體及其衍生品等232條款取得最優惠待遇等，如今有在野立委質疑，傳出我方已同意美製小客車及汽車零組件「零關稅」，保健食品關稅從30％降至10％，另外農產品也可能大幅市場開放和降稅。

有關外界關心台美經貿談判進度，行政院發言人李慧芝今表示，行政院副院長鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」四大原則。

李慧芝進一步說明，而任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

據傳行政院副院長鄭麗君將於今晚搭機赴美，有望近期完成台美貿易協定，最快周四或周五就會公開說明。外界預期，鄭麗君可能會與上回公布關稅談判結果一樣，在美國就近舉行記者會，向國人說明最終版協定內容。

政院人士則說明，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議，也希望朝野未來能夠支持談判結果與協議，讓協議能夠順利生效。



