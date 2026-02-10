台美關稅協議要簽了？鄭麗君今晚搭機赴美 行政院：完成簽署立即向國人報告

台美對等貿易協定（ART）可望在本周簽署，行政院副院長鄭麗君今晚搭機再赴華府，將與美國貿易代表署（USTR）磋商。台美經貿工作小組表示，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容。

鄭麗君今晚搭機赴美。（圖/中天新聞）

行政院台美經貿工作小組今天（10日）指出，由鄭麗君、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，已於今日晚間出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）進行最後會議。

鄭麗君搭機赴美。（圖/中天新聞）

台美經貿工作小組強調，談判團隊欲達成之目標包括：維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。

台美經貿工作小組表示，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的台美投資MOU。

而鄭麗君今晚搭機時，面對記者的詢問皆未回應，僅微笑致意。

