台美關稅協議談妥後送立院審議 卓榮泰：盼國會掌握完整正確資訊

台美關稅談判接近尾聲，我國談判團隊已和美國商務部簽署投資MOU，接下來將與美國貿易代表署簽署完成台美貿易協議。行政院今天（20日）舉行記者會，行政院長卓榮泰會中喊話，行政立法兩院必須再進一步真誠的合作，才能讓國家向前進，呼籲國會完全掌握正確資訊，讓雙方有對等的關係進行行政立法雙方面合作。

行政院副院長鄭麗君日前宣布台美關稅拍板15%稅率不疊加，同時爭取232條款下的半導體及衍生品最惠國待遇；我方則提供美方2500億美元半導體投資、2500億美元信保。

行政院今天（20日）舉行台美關稅談判說明記者會，卓榮泰表示，現在最重要是向人民在做報告，接著要跟產業界做溝通，總統也好、行政院也好，副院長、秘書長等大家都會到各個產業去做該產業未來面臨的重要事項報告，也聽取他們的聲音。

接著卓榮泰拿起桌上的「台美關稅產業支持方案手冊」，並表示過去多場座談都有發送給業界，會把這工作持續往更多方向做。也希望金融機構能主動跟客戶詢問了解，有沒有需要直接協助，政府會啟動服務，希望金融機構單位也能全力了解企業需要提供金融支持。

除了向人民溝通，卓榮泰也說條約締結最後需要國會同意，「我們會向國會說明，這次的談判過程完全秉持國家利益為出發點，保護產業利益、維護國人健康跟糧食安全等目標」。在國家利益上，會就這次已經進行的部分充分說明，誠懇期待國會能夠在正確的資訊下，與行政院對等來談未來需要國會同意的若干內容。

卓榮泰提到，換句話說，行政立法兩院必須再進一步真誠的合作，才能讓國家向前進，這樣談判的基礎已經讓國人稍稍感到有一點進展，也讓產業界對這次談判到現在的方向跟程度都能表示支持，後續關稅貿易協定也會秉持同樣原則。

卓榮泰呼籲，請國會能完全掌握正確資訊，雙方才能有對等的關係進行行政立法雙方面合作，這種合作持續有效到最後完成後，國家一定能跨步向前走。



