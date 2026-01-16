台美關稅協議達成、拿到「232條款」最優惠待遇是「話術」？旅美學者披露美國政府真正目的

台美關稅15日正式達成協議，對於外界關注的科技產業可能面臨的「232條款」，獲得美方承諾給予最優惠條件，也成為政府部門宣傳的重點。但有旅美學者認為，所謂的「232條款」最惠國待遇，只是一種「話術」，美國的目的，就是希望台灣的半導體產業都能搬到美國。

美國商務部長表明目的

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中，16日在接受《風傳媒》專訪時指出，產業來說 ，不管最終的台美關稅稅率是多少，只要是確定的比率，業者都有辦法自己找到一些對策。然而，之所以會談到「232條款」的部分，主要也跟美國川普政府正面臨是否受到美國最高法院宣判對等關稅「違憲」的壓力有關。

翁履中解釋，美國政府就是在建立「防火牆」，因為如果美國最高法院宣佈川普的關稅違憲，最高法院並不能動到根據「232條款」制定的關稅部分，川普政府也可以把「對等關稅」和「232條款」分開處理。川普政府可以主張，若是根據「232條款」制定的關稅，這是根據美國的國安審議所做出的關稅決定。

然而，由於美國商務部長​盧特尼克（Howard Lutnick）在接受美國媒體專訪時直接指出，「我們將把半導體產業帶回美國。這就是（台美協議）這項計劃的意義」。他也更是直白的提到，本次5000億美元的投資承諾，只是把「半導體產業帶回家」所付出的「頭期款」（down payment）），引發台灣各界議論。

對此，翁履中研判，盧特尼格這些官員，就是包含美國總統川普本人、以及川普身邊的人，他們的想法就是台灣的半導體產業 ，要趕快的搬到美國，「那我能夠搶下多少（台灣半導體產業）就多少，所以他們有各種的期待嘛，可能快速的拿到 25%、40％、50％，都隨便他們喊」。而關鍵在於，台灣究竟願意給多少。

蠶食鯨吞半導體產業才是目的

翁履中說，不管是台積電、還是三星，或是其他業者，川普政府都希望大家能夠「一點一點」的向美國遷移，所以川普未來仍執政的三年內，他們會「能抓多少、就是多少」，「他們可以說很貪婪的，不斷地去挖（半導體產業）」。而台灣第一步就已經達成了這麼高的協議，「川普一定會很開心的」。

不過，翁履中也坦言，現在的美國政府就是很強勢，所以川普政府就是要台灣的半導體產業搬到美國。而整體來說，未來半導體還是會繼續蓬勃發展，因為人工智慧（AI）領域就是有需求，「所以會出現的狀況是：台灣的有錢人會變得很有錢，可是窮的人也會繼續變得很窮 ，貧富差距會越拉越開，好日子過得好的人會很多 ，可是不好的日子的人，也會持續在不好的日子裡面打滾」。

而對於美國政府未來，是否還會對台灣有其他更近一步的要求，翁履中指出，台灣被川普政府「軟土深掘」的可能性當然很高啊。但好消息是，由於這筆金額很大，短期之內川普政府應該不會再有新的要求。

他也比喻，「就像你去討債，你已經挖了對方一大筆了 ，你總要讓他回血一下，你再來再繼續跟他要求」。所以翁履中研判，台灣現在在這一波協議之後，可以稍微的穩定一段時間。但他也提醒，台灣的金融市場、股市，仍是對美方有誘因的領域，不排除美方會思考，要不要要求台灣的金融市場，可以讓美國的資金更自由的進出，「對他們來說，也是不錯的」。​

