台美關稅協議還要過「1魔王關卡」！邱明玉籲：先別高興太早！

論壇中心／綜合報導

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加、半導體232條款取得最優惠待遇，我方團隊秉持的四項談判目標全數達成，爭取到與日韓同等待遇，且半導體相關條款將成為全球標竿，消息一出振奮人心，台積電盤中攻上1750元締造新天價，加權指數最高衝上31475.22點，再度刷新台股紀錄。不過，資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》節目上也點出「關稅協議還有魔王關卡要過，別高興太早」！

邱明玉悲觀表示，大家不要高興得太早，因為我們談判的結果，還要回到國會審議，現在最讓人擔心的不是我們談判團隊，是國會的藍白立委，現在我們的國會已經不是我們認知的正常國會了，談判的結果出來，唱衰的還是藍白，我非常擔心經過了九個月的談判的結果，最後被我們的立委毀於一旦，如果藍白挑三揀四不通過，那不就白談了？

廣告 廣告

關稅談妥了，後續行政院也將依法送請立法院審議，國民黨立委率先表態將要「嚴審」，關稅協議會不會卡在這個「魔王關卡」，導致台灣無法往前呢？針對未來關稅協議送審一事，前總統蔡英文也發文呼籲朝野政黨應共同支持。

原文出處：台美關稅協議真談妥了？邱明玉悲觀：國會還審議！

更多民視新聞報導

台美關稅拍板！工總肯定談判團隊努力 提「兩擔憂」籲政府留意

台美關稅拍板15％不疊加 李淳：成果接近滿分

鄭麗文稱「關稅成果不堪」 律師反嗆：像中國47％才滿意？

