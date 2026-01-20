台美關稅協議闖關立院！ 「審議權」成功防焦點

台北市 / 綜合報導

談了9個多月的台美關稅協議，在行政院副院長鄭麗君率團赴美、積極協商下，成功爭取到15%不疊加、232條款最優惠等待遇！鄭麗君表示，預計將於數週後，將簽署台美對等貿易協定，但這談判的最後一哩路，會不會受到藍白聯手、在立法院擋掉呢？國民黨立委牛煦庭喊話「大家要嚴格審議」！根據《立院職權行使法》，條約案只需2讀，立院可以決定同意或是「不同意」，另外在《條約締結法》中的保留條款，立院也能將查照轉為審議，可以對協定內容進行逐條討論，甚至投票否決，萬一否決，相關單位要立即通知美方，並撤回協議重新展開磋商！不管是否決，或是在行政程序上拖延，都將對台灣產業界、甚至是股市產生巨大的影響！雖然藍營立委放話嚴審，但立法院副院長江啟臣則表態，國民黨在審查時，不會有政黨之爭的立場，只有人民與國家利益，擺在第一順位。

行政院副院長鄭麗君說：「會將完整的協議文本送交國會並且同時提出影響評估。」台美關稅協議最後一哩路，回到國會議事廳，而在這關鍵一步，在野陣營決定拉高審查門檻。

國民黨立委牛煦庭說：「衝擊影響評估，非常重要配套協議內容完善之後大家要嚴格審議。」放話會嚴格把關，但根據《立院職權行使法》，條約案只需2讀，原則上也只能就協議內容，決定同意或是不同意，不能進行文字更動！民進黨團就質疑，只能包裹式表決，哪裡還有修正的餘地？

民進黨團書記長陳培瑜說：「只要送國會審查只能給同意或不同意，嚴格審查的依據跟指標是什麼？商總工總已經表示感謝談判團隊。」

政治評論員王智盛說：「即便審查也沒有雞蛋挑骨頭挑出一樣，兩樣要否決的空間最多找鄭麗君報告談判過程。」但是努力嚴謹的過程要所謂的嚴審可能跟在野黨立委的想法會有落差。

而除了立院職權行使法，《條約締結法》，也讓立院藍白黨團、有操作空間！主要是該法，設有「保留條款」，包括第三條，若內容涉及「人民之權利義務」，或涉及國防、外交、財政或經濟上利益等國家重要事項。以及第八條，立法院有權決議，將查照轉為審議。立法院就可以像審查一般法案一樣，對協定內容進行逐條討論，甚至投票否決。

也就是說，立院若覺得，台美貿易協定，內容窒礙難行或是國內民意反對，可以請行政部門、就該條文重新談判！同時，對於關稅協定中的「2500億美元信貸擔保」，行政院將列入年度預算或是特別預算。藍白立院黨團，則可以予以凍結或是刪除。

立院有權，對行政部門形成政治制衡。只是，藍白在立院，技術上「能擋」，但背後牽涉到台灣的產業，恐面臨20%以上的高關稅，進而牽扯到經濟、股價等。

國民黨已表態，會把人民、國家利益擺第一順位！若二讀順利通過，主辦機關要報請行政院，轉呈總統「頒發批准書」並正式公布，這牽涉台灣產業的關稅協定，才能生效上路。

