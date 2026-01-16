台美關稅協議關鍵點！連賢明曝對台積電好處

▲台美關稅降為15%不疊加，中經院院長連賢明認為「政府部分談得比日本、韓國、歐洲都要優」。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判，拍板降為15%不疊加，中華經濟研究院長連賢明今（16）日認為，以公布的投資協議內容，政府部分談得比日本、韓國、歐洲都要優，但也坦言比較關鍵的應是台積電等廠商答應新增 850 億投資，但對台積電好不好當然就見仁見智。

連賢明在個人臉書上發文指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）講述台灣貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含三個部分：大開放，大採購，大投資。這部分應該是台灣貿易協議中承諾的投資部分。

連賢明整理出協議相關重點，包括在台積電等先進製程總投資金額為 2,500 億美元，這比原先台積電承諾的 1650 億，還增加 850 億美元 ，這可以是台積電或其他廠商，但沒有清楚說明新增投資的時程。第二是對台灣政府承諾協助科技公司，特別是中小科技業，提供最高達 2,500 億美元的信用保證並承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。再來對等關稅水準為 15%，其中已包含最惠國待遇（MFN）關稅（就是俗稱不疊加）。

連賢明認為，比較關鍵的應是台積電等廠商答應新增850億美元投資。根據昨天台積電法說會，台積電董事長魏哲家表示，美國亞利桑第2廠要開始裝機，預計2027年下半年投產，第3廠和第4廠接續開始蓋，看起來應該很難在美國總統川普任內完成投產，若新增投資由台積電執行，新承諾投資不太可能在川普任內完成，但也不排除是由其他科技廠商進行投資，而台積電等廠商可以免除半導體關稅（Section 232），設廠的設備和器材也可以免稅。

連賢明說，以公布的投資協議內容來看，政府部分談得比日本、韓國、歐洲都要優，政府就提供信用保證 (上限2500億美金），不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。

至於對台積電好不好？連賢明認為「當然就見仁見智」。還是那句話，假設覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空，只是台積電ADR夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。

