台美關稅協議驚爆黑箱「開放牛內臟」！行政院：始終秉持4大原則

針對外界關心台美經貿談判進度，行政院今表示，談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，始終秉持四大原則，並強調任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題。

台美對等貿易協定傳出即將在本周三或周四正式簽訂，國民黨立法院黨團今天（10日）舉行記者會表示，已到簽約前夕，總統賴清德及中央政府都未出面報告，也未對社會妥善說明，雖然台美貿易關係重要，但重要不等於可以黑箱，談判可以艱難，但不代表可以不用說明。國民黨團更指出，更有消息是要開放牛隻內臟進口，萊克多巴胺的容許值要放寬到與國際一致，食安如何把關？政府要怎麼做？通通都沒說。

國民黨立法院黨團今天（10日）舉行記者會。（圖/立法院國民黨團提供）

對此，行政院發言人李慧芝今表示，行政院鄭麗君副院長以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」四大原則。

李慧芝強調，而任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

