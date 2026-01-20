「台美關稅協議」僅須二讀 藍：嚴審 綠：標準是什麼？

台北市 / 綜合報導

台美對等關稅塵埃落定，也簽署「投資合作備忘錄」，下一步，等「台美貿易協議」完成後，將送交立法院審議，而在野黨團表態會嚴格審查，不過根據「條約締結法」，僅限全數同意，或是全數不同意，不能夠針對細項進行文字更動，若是最終遭到否決，恐怕行政部門得跟美方，重新磋商。

行政院副院長鄭麗君說：「我們會將完整的協議的文本送交國會，並且同時提出影響評估。」「台美關稅協議」最後一哩路，回到國會議事廳，而在這關鍵一步，在野陣營決定拉高審查門檻。

立委(國)牛煦庭說：「哪些部分以協議形式為之，哪些部分以MOU為之，衝擊影響評估是非常重要的，這些的配套跟協議的內容要完善之後，大家嚴格地來審議。」先放話會嚴格把關，但依據「條約締結法」，就協議內容僅限全案通過或否決，不可分割以及修改文字，民進黨質疑既然只能「包裹式表決」，哪裡還有修正餘地？

立委(民)陳培瑜說：「目前商總，工總都已經出面表示，非常感謝鄭麗君團隊和相關的談判所有代表，藍白立委說要嚴審，那我就要問，你們嚴審的標準跟依據跟指標又是什麼。」攤開審查程序，行政院將協議文本及評估報告，送交立法院後，接著便交付國防外交，或是經濟、財政等委員會，針對內容實質審查，下一步由院會議決，完成二讀程序，若是表決「不同意」佔多數，相關單位要立即通知美方，並撤回協議重新展開磋商，但如果順利二讀，主辦機關要報請行政院，轉呈總統「頒發批准書」，並正式公布。

政治評論員分析，藍白要找出「否決」的切入點，並不容易，王智盛說：「或許藍白陣營可以請相關的貿易代表，請鄭麗君副院長去說明整個談判的過程，但是這麼努力嚴謹地談判的過程，他要所謂的嚴審喔，可能跟在野黨的這些立委的想法可能會有落差。」為「台美貿易協議」能否達陣，增添變數。

