台美關稅協議「台灣是出牌者」！粉專揭談判1細節：中國肯定大跳腳

國際中心／林昀萱報導

台美關稅貿易談判新聞說明會:鄭麗君副院長(中)、楊珍妮政委(左)、俞大㵢大使(右)（圖／翻攝自Taiwan in the US臉書）

台美關稅終於掀牌！經常評論時事的粉絲專頁「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站的貼文」也分析談判結果，表示「在整場談判當中，我們是貨真價實的出牌者」，更點出雙方簽署的地點是在美國商務部而非AIT這個名義上的民間組織，肯定會讓中國大跳腳。

歷經9個月談判，台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間今（16）日上午在駐美代表處召開記者會，說明談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。另外，台灣半導體與科技企業將新增加對美至少2500億美元的直接投資，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證。「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站的貼文」一早也以「重磅」分享關稅協議達成消息，指出台灣是所有美國主要貿易夥伴當中，最慢達成協議但降稅幅度是最大的國家之一。且台灣目前為止幾乎沒有拿出任何除了半導體業投資之外的籌碼，甚至還獲得額外品項的降稅，推測後續將有協議來處理雙方的關稅和非關稅障礙的問題。

有人會問，台灣政府要提供信用保證2500億很多嗎？「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站的貼文」指出，這個信用保證主要就是由政府出面做擔保，讓企業比較容易取得銀行貸款融資，而且主要受惠的會是中小企業，並不是政府要拿出來到美國所用的錢。且許多專家們都講過很多次了，台積電或整個半導體產業去美國投資，是本來就要去的。台積電早在2020就推出了擴廠計劃，早於美國從IRA法案到現在的各種政策。現在這個協議只是趁勢再更進一步，況且台積電才剛舉行完法說，除了獲利遠高於預期外，重點就是產能不夠，去美國就是要擴充產能，然後把新的市場全部都吃下來。「大家不要忘記，光是台積電一家公司就要去美國投資1650億，而半導體產業有一整個產業鏈，要再達標850億元絕非難事。再說，這個協議上面也沒有說是『什麼時候』之前需要完成這2500億元呀！」

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站的貼文」表示，以目前關稅內容來看，台灣是很久以來，首次有機會與日韓等主要外貿國家在美國市場上平起平坐。這樣的協議對台灣的傳統產業來說也是大利多，不是只有半導體業受惠。對美國來說，現在台灣就是一個非常非常重要的對美供應鏈關鍵角色，這不是只有在產業政策上重要，在甫出版不久的《國家安全戰略》當中也明白講了。而台灣在整個談判過程中拿出來最大的籌碼並不是投資的數目，而是「科學園區」的產業政策經驗美國過去長時間以來很少有所謂的產業政策，因為他們相信自由市場經濟，政府角色愈少愈好。但現在美國想要重建製造業的領導地位，反過來是想要籍助台灣建立科學園區的經驗，讓高科技製造業能夠有群聚效應。而這是台灣最擅長的部份。「換句話說，在整場談判當中，我們是貨真價實的出牌者，而且我們擁有的東西和技能，就是美國政府當前最想要的東西。」

另外，「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站的貼文」也點出雙方簽署的地點是在美國商務部，而非在AIT這個名義上的民間組織，直呼「這種政府對政府的模式，中國肯定是要大跳腳了。」

