台美關稅協議 國台辦怒批「是賣身契、投降書」

大陸國台辦發言人彭慶恩聲稱，台灣與美國達成的關稅協議，只不過是一張民進黨當局「倚外謀獨」的賣身契、投降書。

美國與台灣在1月16日宣布達成關稅協議，台灣關稅降到與日、韓、歐盟同等級的15%，並且不疊加。大陸國台辦今（21）日表示，台美達成貿易協議，實質是外部勢力與台獨分裂勢力相互勾結，掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的「賣身契」，損害的是台灣民眾和產業的未來。（葉柏毅報導）

大陸國台辦發言人彭慶恩，21日在例行記者會上表示，台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒，極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣的優勢產業。彭慶恩甚至聲稱，台美之間所達成的共識，只不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身契，是一份在經濟霸凌面前卑躬屈膝的投降書。

彭慶恩說，台灣下一步將承擔五千億美元的巨額投資承諾，同時將面臨把40%半導體供應鏈轉移到美國的巨大風險，換取的不過是將原本就不合理的所謂「對等關稅」稅率，從20%下調到15%，這筆帳是否公平合理，明眼人一看便知。

彭慶恩也聲稱，五千億美元的巨額投資，大約是台灣外匯存底的80%，相當於讓每一個台灣民眾拿出六十八萬元新台幣，為民進黨當局繳交「倚外謀獨」的政治獻金。此外，如果台灣40%的半導體產能，移轉到美國，台灣的核心產業優勢將蕩然無存，「科技島」也將淪為「空心島」，台美貿易談判結果，明顯是美國對台灣大肆的剝削與劫掠，是赤裸裸的經濟霸凌。