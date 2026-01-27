台美關稅協議 國民黨團：依法審查為台灣利益把關

（中央社記者王承中台北27日電）美國總統川普稱韓國會未通過與美貿易協定，調高對等關稅。外界關注台美關稅協議未來是否到立院審查，國民黨團書記長羅智強今天表示，國民黨團的職責就是傾聽社會意見，廣泛溝通，依法審查，為台灣的利益把關。

美國總統川普指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但他並未明說新關稅上路時間。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、國民黨立委翁曉玲等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。

羅智強在記者會後接受媒體提問。有媒體詢問，屆時台灣的關稅協議送到立院，在野黨的態度為何，是否只能照單全收。

羅智強表示，不管是國家對外的協議、還是法案及預算，國民黨團在國會的職責就是傾聽社會意見，廣泛溝通，為台灣的利益把關。相關的協議、法案及預算，國民黨團都會依法審查、依法把關。

國民黨立委兼發言人牛煦庭今天上午接受廣播媒體「千秋萬事」專訪時，針對韓國關稅議題，他表示，他認為川普是「項莊舞劍，意在沛公」，有點劍指中國大陸的味道，目前外界盛傳4月會有「川習會」，但他仍有疑問，有這麼簡單嗎。

牛煦庭指出，目前加拿大跟韓國等中等強權都試著執行所謂的「平衡外交」，跟各方保持等距，而川普則正在執行單邊主義，最害怕其他國家聯合起來，所以川普不能坐視這樣的事情發生。川普提高韓國對等關稅，名義上稱是國會拖延，但哪個國家沒有這樣的狀況。

牛煦庭表示，初步資料顯示，韓國跟美國也是簽署備忘錄，協議本文其實並未進入韓國國會。如果台美間的關稅貿易協議也是以備忘錄的形式簽署，可能也不一定會到立法院。

牛煦庭指出，因為按台灣的條約締結法規定，只有國家間的正式協議要經國會批准，備忘錄則是比較模糊的地帶，而對美國來講，當然是簽署備忘錄就好了，因為速度快，且美國有的是方法去逼迫談判的另一方。以韓國的案例可以加以觀察，從其他國家遇到的衝擊跟反應，判斷台灣可能會遭遇的問題及預擬配套措施。（編輯：蘇龍麒）1150127