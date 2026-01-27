台美關稅協議 民眾黨團：資訊不透明無從實質審議

（中央社記者陳俊華台北27日電）美國總統川普稱韓國會未通過與美貿易協定，調高對等關稅。民眾黨團今天說，民進黨政府不願說清楚除比日韓更高的投資金額外，後面還有什麼，在資訊不透明情況下，立法院無從實質審議，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」。

美國總統川普指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但並未明說新關稅上路時間。

台灣民眾黨立法院黨團透過媒體群組表示，南韓的例子恰恰說明，民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權。南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。

民眾黨團說，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚，除了要以比日、韓更高的投資金額，以5000億美元加大投資美國外，後面還有什麼，是美豬及美牛擴大進口、汽車市場全面開放，或者是智財權保護加嚴。

民眾黨團表示，是否會因此犧牲食品安全或導致各種市場的「重分配」，在資訊完全不透明情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，總統賴清德卻在此時引南韓為例對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」。

民眾黨團說，太陽花運動期間，民進黨高舉「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」旗幟，並強調重大經貿協議須回到國會、接受社會監督，如今民進黨換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」。

民眾黨團表示，這種挾洋以自重的行為與雙標，實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏台灣主權尊嚴與民主底線。（編輯：翟思嘉）1150127