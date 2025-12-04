台美關稅協議 美商務長：將助美國訓練勞工

▲美國商務部長盧特尼克聲稱，台灣將會協助訓練美國勞工，暗示台灣對美投資金額或達3000億美元以上。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 外媒《路透社》上月底曾引述幾名知情人士報導，透露台美關稅協議部分內容，包含台灣方面幫助美國培訓半導體產業人員，以換取降低關稅。雖然行政院經貿辦總談判代表楊珍妮本月1日在立法院備詢時，曾澄清台灣沒有答應美方要協助訓練技術人員、這部分不在關稅談判條件之中。但美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3日在接受美媒採訪時，則又提到台灣會訓練美國勞工一事。

根據《CNBC》報導，盧特尼克宣稱，台積電宣布將增加投資1000億美元，總投資額達1605億美元，美光科技（Micron Technology）、德州儀器（Texas Instruments）也追加投資，暗示台灣在美國的投資總額達3000億美元左右，若後續達成達成協議，金額不排除還會更高。

盧特尼克還透露，台灣也會協助訓練美國勞工，因為最終目標是將供應鏈轉移到美國，在當地生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作，要竭盡所能讓整個供應鏈完整留在美國。

盧特尼克補充道，台美關稅協議談判已進入最後階段，相關協商仍在進行，暫時無法透露更多細節，但他的相關發言，等於證實了《路透社》先前的報導。不過，當時報導也引述知情人士指出，在最終敲定談判結果前，協議內容可能還有變化。

