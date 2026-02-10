台美關稅協議 藍委籲賴政府勿黑箱作業
行政院副院長鄭麗君預計在本週前往美國簽署「台美對等關稅協議」（ART）。國民黨團今（10）日上午召開記者會，嚴正呼籲賴政府，重大對外貿易協議絕對不能黑箱作業，議題涵蓋農產品、食安、傳產和能源等層面。國民黨團要求賴政府，在簽署任何協議之前，必須先向國會和國人公開報告、完整說明，一切公開透明，把話講清楚、說明白。
國民黨團強調，這不是對立，這是責任；這不是杯葛，而是守住民主與民生的底線。 書記長林沛祥表示，據了解，賴政府將於本週內與美國簽署台美對等關稅協議，但直到今天，受衝擊最嚴重的本國勞工、農民和中小企業，仍被排除在資訊之外。政府既未對國會提出完整報告，也沒有對社會充分說明，人民根本不知道要付出多大代價。然而，國人有「知」的權利，重大對外貿易協議絕對不能黑箱作業，這包括農產品、食安、傳產和能源等議題。
林沛祥特別提到能源問題，依目前獲知的資訊顯示，賴政府承諾中油等國營事業，將對美採購444億美元的液化天然氣、石油，以及252億美元的電力設備、儲能裝置和工業產品，未來我國對美採購占比將高達35%。 國民黨團嚴正指出，能源高度集中單一來源，將會造成巨大的國安風險。尤其我國是高度依賴能源進口的國家，面對國際局勢動盪、航運風險升高及地緣政治的不確定性，賴政府卻在完全沒有公開完整評估之下，做出高額、長期且集中化的能源承諾，如此決策極度不負責任。 國民黨團指出，能源高度集中將面臨三大風險：一、國際情勢一旦變動，台灣能源供應將首當其衝。二、我國能源議價能力削弱，成本與穩定性更容易受制於人。三、當區域緊張、能源供應中斷時，衝擊將被放大，嚴重影響產業運作和民生用電。 國民黨團質問賴政府，是否有完整的能源風險與備援評估？是否有清楚的多元能源來源規劃？又憑什麼在國會與人民尚未知情之前，先承諾龐大的能源採購金額？國民黨團強調，台美貿易非常重要，但重要不等於黑箱；談判可以艱難，但艱難不等於可以不用說明。民主的底線，就是人民有權知道政府談了什麼、讓出了什麼、又換回什麼。
國民黨團鄭重要求賴政府，在簽署任何協議之前，必須先向國會和國人公開報告、完整說明，一切公開透明，把話講清楚、說明白。這不是對立，這是責任；這不是杯葛，而是守住民主與民生底線。 首席副書記長許宇甄表示，在台美對等關稅協議的最後一哩路，國人只看到行政院仍把談判內容鎖在黑箱裡，對國會、國人一概不說明，像是防賊一般。到底哪些品項要調降？哪些要完全開放？行政院到現在完全都不肯說明。這種先斬後奏的黑箱套路，根本就是把台灣農業當作換取政治籌碼的犧牲品。
許宇甄質疑，在這樣「互惠、讓利」的大旗下，政府到底拿什麼去交換半導體的利益？據了解，美方已經強烈要求水果、液態乳要全面零關稅輸台。如果這不是出賣農業，什麼才是？此外，我國可能會對十五項的豬肉產品稅率，分三年調降至一半；對三十一項的農產品，例如鴨肉、鵝肉、葡萄等降稅一半。賴政府應該要把豬肉、液態乳、葡萄跟水產品這些降稅的清單攤在檯面上，向農民誠實說明降稅的稅率及如何因應衝擊。
許宇甄特別提到液態乳的部分，這是美方點名開放的一個重點。根據113年的數據顯示，美國是我國液態乳最大的進口國，輸入超過3萬公噸，這也是目前保護本土鮮乳在業務用奶市場的最後一道防線。許宇甄說，目前每公斤課徵15.6元關稅，但是如果取消了這15.6元的關稅，進口乳將會徹底攻佔台灣市場，壓縮國產鮮乳的生存空間。賴政府口口聲聲說要輔導、要「健康台灣」，結果卻是讓免關稅的進口長效乳打趴台灣的酪農，這叫什麼政策配套？ 除了農業之外，重中之重的食安議題，包括萊劑的鬆綁，是否會涉及美牛、美豬的萊克多巴胺容許量？是否會放寬牛絞肉跟內臟的進口？還有基改食品是否會進入校園？這都引發家長最擔心的孩童食安與健康問題。
許宇甄進一步表示，美國法律規定總統在簽署貿易協議前，必須提前通知國會並公開文本，美國把國會當作民主的防線；反觀民進黨政府卻是先斬後奏，甚至還傳出花公帑僱用美國的公關公司，在華府抹黑在野黨阻撓貿易談判。許宇甄要請問賴政府，立法委員連一條條文都沒有看過，要怎麼阻撓？這種先黑箱再栽贓的政治手段，根本是踐踏了民主。 許宇甄指出，賴清德總統曾經說過：「一個對台灣政經影響深遠的協議，若未審慎評估衝擊就送入國會，這是獨裁的常態。」今天這句話就是對民進黨政府最刺眼的鏡子。你們靠著反黑箱起家，現在卻用同一套黑箱逼人民吞下去，還要人民拍手叫好。許宇甄嚴厲要求民進黨政府，一定不能黑箱作業，必須要對農漁民、對全國人民交代，否則棄守食安、執意黑箱，將會造成民怨的反撲。
藍委王鴻薇表示，台美貿易關稅談判，攸關國內農漁業及中小企業重中之重的議題，據悉在本週極有可能簽署協議。但截至目前為止，僅知道涉及高達5千億美元，包括2500億美元的直接投資，和2500億美元的政府企業擔保；另外半導體產業投資，美國已經喊話產能必須移往美國。然而，賴政府對於農漁民、農產品以及食安問題，均默不作聲。
王鴻薇指出，根據所獲得的訊息，國人非常關注的美製小客車，賴政府已經承諾關稅降為零，而且完全接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準，且取消限額。但賴政府仍不願意開誠佈公向受創產業和勞工說明。王鴻薇說，醜媳婦總得見公婆，在野黨都知道談判過程的艱難，但賴政府總要向受創產業說明，事先有所因應，而不是等到一翻兩瞪眼之後，要求國會一定要買單，要求產業和勞工一定要吞下去，完全沒有預警和配套措施，甚至連衝擊影響評估都沒有。
此外，除了美製小客車之外，國人關心的保健食品也將大幅降稅，從30%降到10%。在農產、工業品部分，將會大量開放市場，將近有六千項產品，甚至降為零關稅。王鴻薇質疑，到目前為止，賴政府一點消息都沒有？尤其是美豬部分，關稅將逐年降至現在的一半之多，國內的豬農知道嗎？賴政府有跟國內豬農溝通過嗎？有提出任何救濟辦法嗎？ 在食安部分，過去嚴守美豬、美牛萊克多巴胺殘留容許值標準，嚴禁超標肉類進入國人的餐桌、校園裡。
王鴻薇指出，據了解賴政府也準備讓步，包括牛絞肉、牛內臟進口。同時對萊克多巴胺的殘留容許值，將現有比國際標準更嚴格的0.04ppm，放寬比照現有國際標準；換言之，就是放寬萊克多巴胺容許值到 0.09ppm。王鴻薇要問賴政府，未來如何做好食安把關？如何防止萊豬、萊牛進入校園？國人在這段時間，有聽到賴政府如何因應嗎？ 王鴻薇特別要為南部螺絲扣件業者請命，螺絲扣件目前適用鋼鋁50%高關稅，希望賴政府能幫業者爭取到豁免關稅。王鴻薇強烈呼籲賴政府，在對美簽訂關稅協議前，務必關注中小企業的發展，爭取更低甚至豁免關稅。
藍營該清理戰場了
「台美對等貿易協定」將拚農曆年前完成簽署，美方近期也加大對我國防特別預算的施壓力道，儘管政府未說明兩者是否「綁在一起」，卻顯然相互影響。在野黨與其繼續杯葛，不如火速清理戰場，全力面對2026地方選舉以及未來國際局勢的挑戰。