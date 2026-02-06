台美關稅協議 藍委透露2月中簽署

「中部AI機器人產業發展交流座談會」6日在台中登場，台中市長盧秀燕（右四）、AIT處長谷立言（右三）等人皆與會。（馮惠宜攝）

AIT處長谷立言與華盛頓總部執行理事藍鶯，1月下旬起15天內3度造訪台中，台中市長盧秀燕皆親自接待。谷立言盛讚台美經貿邁入「黃金時代」，點名台中AI產業是美國供應鏈關鍵夥伴。立法院副院長江啟臣透露，台美關稅協議預計2月中旬簽署。外界關注此行是否為盧秀燕3月訪美鋪路或涉及軍購遊說，盧未回應，只強調重點在產經合作。

谷立言6日在江啟臣陪同下，深入台中精科園區參訪工具機龍頭台中精機，隨後2人與盧秀燕一同參加「中部AI機器人產業發展交流座談會」。他表示，台美經貿關係已攀上新高峰，正式邁入「黃金時代」，特別點名台中在實體AI與機器人產業具備深厚實力，是美國推動再工業化過程中，建立安全且可靠供應鏈不可或缺的關鍵夥伴。

盧秀燕在出席座談會時也強調，台中與美國長期維持深厚情誼，雙方互動核心在於「把餅做大」，台中擁有半導體、晶片及精密機械3大產業支柱，是發展AI產業最理想的城市。

江啟臣會後透露，去年面臨挑戰的台美關稅協議談判已大致底定，預計本月中旬完成簽署，簽署後將送交立法院批准，屆時將為台灣隱形冠軍產業提供長期且穩定的發展方向。行政院長卓榮泰6日受訪則僅表示，「關稅正在努力促成雙方最後的談判」。

針對美方高層頻繁現身台中，外界揣測可能與盧秀燕傳出將於3月訪問美國有關，谷立言對此大方回應表示「歡迎」。

國民黨立委廖偉翔則在臉書PO文指出，半個月內，美國代表三度來訪台中、三顧茅「盧」，賴清德總統最害怕的事情終究發生了。可以預見的未來，AI機器人會改變人類的生活，而台中能夠改變AI機器人產業。

賴偉翔指出，政治上盧秀燕有足夠份量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人的基礎，政治與經濟的雙重因素，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色。