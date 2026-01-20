台美關稅協議「這產業」成大贏家！賴清德籲：投入機器人產業大聯盟

即時中心／高睿鴻報導

歷經近1年努力，我國行政及談判團隊終於和美國敲定關稅協議，且獲得的成果相當豐碩。經濟部日前指出，傳統產業的受惠程度尤其顯著，以工具機為例，原本我國稅率為4％、競爭對手日本為2.4%、韓國0%，但現在對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會；因此，未來將有利於工具機產業對美出口金額提升。總統賴清德今（20）日接見「工具機暨零組件工業同業公會」時，更再次肯定相關產業對台灣的重要性。

賴清德首先感謝公會，一直擔任政府跟業者的橋樑，不僅協助政府落實各項政策，也幫業界向政府反映意見，讓施政方向能更貼近民意、也更可滿足業界發展。他接著說：「我們都很清楚，工具機產業是台灣製造體系中，不可或缺的關鍵環節，從精密零組件、到完成系統，支撐起各行各業的生產升級，也串聯台灣整體產業的競爭力」。

不過近幾年，賴清德坦承，大環境的確是趨於嚴峻，不管是因為地緣政治變化、或產業鏈重組，又或者面臨新的貿易競爭、新的貿易規則，都帶給大家很重大的挑戰。「但我們也看到，大家仍堅守崗位、也展現高度的專業與實力；因此實際上，台灣的工具機，至今仍在國際市場上維持關鍵地位，這一點我本人非常欽佩，也非常感謝」，他說。

賴總統接著說明，經由政府跨部會的努力，包括閣揆卓榮泰領軍的行政院團隊、行政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊，上週五已跟美國完成關稅談判；關於工具機、零組件等產業，對等關稅從本來的32%談到20%、現在又變成15%且確定不疊加。賴清德直言，國家希望給予業界大力支持，並能在這個基礎上持續攜手邁進，讓整體產業可以更加蓬勃發展。

除了發動談判，賴清德也說明，為因應當初美國提出對等關稅，政府也編出930億特別預算；這也是卓榮泰率領的團隊，向業界聽取大家的意見後，所反映得出的特別預算。賴清德指，此預算大概分4個面向，用以協助各產業，包括金融支持、研發知識、開拓國際市場、安定就業等，之後也會持續推動下去；只要產業界有需要，隨時可按程序向政府申請，政府會與大家持續站在一起。

另外，他也提到，這幾年來，政府每年都有特別編列100多億預算，協助中小企業升級轉型，並也是交由經濟部推動；基本上，就是為了協助各中小企業，都能順利達到數位轉型、淨零轉型，也協助各產業，可以開拓更寬廣的國際市場。

其中，為了協助各中小微企業，都能順利地數位轉型，賴總統說，行政院最近也有提出一個「AI新十大建設」計畫，其中包括4項基礎建設、3項關鍵科技、要達到3項目標。賴清德續指，3項目標當中，其中有個目標，就是要協助100萬間中小微型企業，能順利導入人工智慧，達到數位轉型目標；讓中小微企業得到政府的協助，以導入人工智慧，提升生產及競爭力，讓整個產業都能升級。

承接上述，賴清德期許，未來也很希望工具機與零組件產業工會，也能與國家發展政策對接；特別是，國家現在也正推動國防工業自主，日前編列的8年1.25兆國防特別條例預算，目的有3個：第一個就是要打造台灣之盾、第二個則是建立人工智慧化的攻防體系、第三個則是扶植我國自己的國防工業。

除了國防工業以外，賴清德還提到，國家也要發展太空產業工業，例如國人已自製出首顆人造衛星「福衛8號」，固然還沒辦法自主發射，但是假以時日，絕對能達到目標；後續，我國還計畫發射低軌道通訊衛星，希望大家都能投入。

另外則是機器人產業，賴清德指出，在台中已經成立機器人產業大聯盟，因此特別鼓勵工具機及零組件產業，都能投入這個領域；這也讓大家發展的目標，可直接與國家發展的方向對接，如此一來便能創造雙贏。總統說，一方面，我們國家的預算可幫助各位升級、轉型，讓企業能進一步回饋國家的需求；既可以立足台灣，也能布局全球、行銷全世界，這是大家共同的願景。

