台美關稅協議15％！藍議員：國民黨去談會是「這樣」

【論壇中心／綜合報導】行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美，與川普政府協商關稅，成功為台灣爭取15%不疊加、232條款最優惠等待遇，鄭麗君表示，預計將於數週後將簽署台美對等貿易協定，她強調，目前相關細節都還在做法律文字校正，也向美方爭取超過1000項對等關稅豁免項目，還在確認當中，將於簽署台美對等貿易協定後，召開記者會做完整說明。

國民黨新北市議員林金結今日在《頭家來開講》節目中表示，「若今天談判的代表團是國民黨，也差不多是這個樣子」，此話一出，引起同場的民進黨立委李坤城質疑，「如果差不多這樣子，那國民黨在罵什麼」，林金結表示他肯定鄭麗君的辛苦，但美國相當強勢，商務部長曾說「要讓川普高興」，而台灣的條件是台積電設廠、2500億的投資與2500億的信用保證，這些恐怕就是川普的「直接命令」，林金結認為，美國的要求台灣只能照單全收，缺少了談判籌碼，因為就連國防武器，台灣都必須倚靠美國，因此林金結表示「如果今天談判的團隊是國民黨所組成的，我想也差不多是這個樣子」。

對於國民黨不斷批評行政團隊的談判成果，具財經記者、國會助理相關背景的職場寫作講師趙曉慧表示，這是一場「十年一劍」的「造局」，國民黨與中共根本見不到縫，「民進黨不被川普右派政府待見」，簡直是笑話，因為這種信任感不是一天造成的，是從蔡英文、蕭美琴到鄭麗君，花了整整十年時間的光陰，一塊磚、一塊磚墊上去的。

