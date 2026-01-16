台美關稅協議4大突破 專家：台股看36000點

▲台美達成協議，對等關稅降至15%且不疊加，台新新光金首席經濟學家、也是台新投顧副董事長李鎮宇解析4大突破，傳統產業最大受惠者，台股長期上看36000點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判取得重大突破，台新投顧副董事長、也是台新新光金首席經濟學家李鎮宇今（16）日解析有4大突破，除取得「最優惠盟國待遇」，關稅降至15%且不疊加、全球首例半導體關稅最優惠、獨創「台灣模式」供應鏈合作及全球AI供應鏈戰略夥伴。也由於協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與AI長線發展，傳統產業則是這次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主的產業將大幅受惠，長期看好台股高點上看36000點。

在「最優惠盟國待遇」部分，李鎮宇分析，包括關稅降至15%，稅率不疊加，使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點，提升競爭力，大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。

同時，這次台美談判結果，也是全球首例半導體關稅最優惠，美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率；台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場佈局不確定性；擴大範圍：優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件（含鋼、鋁、銅衍生品）。

不僅如此，獨創「台灣模式」供應鏈合作，不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主，企業自主投資2500億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高2500億美元之信用保證額度支持，美方也承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源

還有全球AI供應鏈戰略夥伴，雙向投資，美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技），美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。

至於對台股的影響，由於協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與AI長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學，長期看好台股高點上看36000點。

對於電子產業則影響甚微。台新投顧認為，多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅（多由客戶吸收）。信保基金方面則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電週邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等。

在傳統產業，這次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主的產業將大幅受惠，包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。金融業部分，2500億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



