台美關稅即將出爐 盧秀燕盼有好結果 江啟臣籲加速補助發放

台美關稅結果即將宣布，台中市工具機、機械等產業密集，被外界認為是受衝擊較大的地區之一。對此，台中市長盧秀燕28日表示，自己其實很緊張，希望是往好的結果、更低的稅率，以減輕外銷上的困難；立法院副院長江啟臣則提及，面臨關稅不確定性，讓業者不知所措，接單與否的難以抉擇，且期間成本還不斷加大，呼籲政府除盡快公布關稅結果外，也要加速特別條例補助發放。

盧秀燕今赴和平區受訪表示，有點緊張，因為台中市是台灣所有工業聚集最大的地方，有相關半導體、晶圓，還有傳統產業包括機械、工具機、光學等，因此台美的關稅關係到中部的經濟及產業，所以對於關稅揭牌情形，她其實很緊張，希望是往好的結果、好的稅率，減輕外銷上的困難。

盧秀燕說，如果關稅太高出口不利，對於中部地區的打擊很大，過去稅率（暫時性關稅20％疊加）太高，謝謝中央政府持續談判，希望揭牌的結果是更低的稅率，幫助業者的產品可以外銷，帶來台灣的經濟。

江啟臣表示，這半年來，他持續與業者密切接觸，甚至親自赴美國2趟，聽到業界意見，參加工具、手工具、機具機等展覽，主要就是想了解業者聲音，不過總結目前對所有業者（不只是中部業者）而言，大家都希望趕快把不確定性降低，也就是談判結果也應盡快讓業者知道。

江啟臣說明，業者受害程度不一，當然有人受傷很嚴重，也有人因此拿到單，因為其市場不是以美國為主等通通都有，政府要去通盤考量，現在不確定性，讓業者不知所措，不知未來方向該如何前進，接單也不是，不接單也不是，這對於他們是而言是最困難的問題，成本也不斷加大。

江啟臣說，除要趕快確定這件事情（關稅），接續立法院通過的特別預算中，給業者的補助是否能夠趕快加速，讓所有需要得到補助的業者能有清楚的管道趕快拿到，還有與美國談判除關稅外，包含對於整個產業布局，台美間方案為何，也要與產業界做溝通、講清楚。

江啟臣表示，產業大小不同，有大企業，也有中小企業，大企業去美國相對問題不大，但是同樣面臨一個問題，就是需要雙方政府之間談出一個對台商最有利的條件 ，但這些都視雙邊政府溝通的過程，還有速度 ，所以希望中央政府要加快速度 ，立法院、地方政府當然也會全力協助。

江啟臣強調，最重要的事，（政府）不能這段時間拖過去 ，結果我們製造等產業垮了，這對台中來講會是影響最大的， 將影響很多家庭生計。

