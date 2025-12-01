台美關稅又沒下文？談判代表：下修機率非常高 龔明鑫：對台衝擊砍半最慘那波已過

經濟部長龔明鑫對等關稅衝擊已少一半，企業和客戶端已有應對之法，最艱難時刻已過。圖／翻攝自網路

台美關稅談判近期頻頻傳出「即將掀開底牌」的消息。經濟部長龔明鑫赴立法院備詢時，也在書面報告中明確指出，台美談判已進入最後階段。不過，台美關稅談判拖到現在仍然沒結果，這是個不爭的事實。

我方主張的重點包括：爭取調降對等關稅稅率、避免疊加原稅率、爭取美方《貿易擴展法》232條款的關稅優惠待遇，同時希望以「台灣模式」協助企業赴美投資，外傳4000億美金赴美投資，經貿談判代表楊珍妮說這是外界揣測，會朝降低於這個數字努力，關稅再降低機率非常高。

至於談判遲未公布結果，外界關注對台灣產業的衝擊是否擴大。龔明鑫表示，目前20%的對等關稅，影響已較初期明顯減緩，整體衝擊約下降50%。自8月以來，企業與客戶端已有更多時間摸索調整，供應鏈與市場反應逐漸到位，外界先前擔心的劇烈震盪已大幅緩和。

此外，匯率也已從先前波動期逐步回穩，使企業外銷成本與接單環境更為穩定。不過，他也坦言，不同產業的情況仍有差異。整體機械業表現不錯、出口已重返正成長，但部分細分類別如木工機械仍受到衝擊；工具機則面臨日本競品壓力，得靠差異化與產品升級來解決。

除了對等關稅外，部分產業也受到美國《貿易擴展法》232條款的商品關稅影響，包括鋼鐵及其延伸產品。龔明鑫指出，相關產業原本就面臨中國低價傾銷競爭，因此可能要加速轉型與技術升級。

外銷方面，今年台灣出口表現優於預期，帶動整體經濟成長。至於明年展望，他表示，今年基期偏高，對明年確實是挑戰，但從全球需求來看，尤其在AI相關領域，業界仍普遍看好後續動能，預期台灣出口仍有機會維持正向發展。

外媒如CNN指出，台灣GDP亮眼，但未必全民有感。對此，龔明鑫回應，政府自2016年至今已連續10年調整基本工資，希望基層勞工能與經濟成長同步受惠。同時，也透過0-6歲托育補助、青年租屋補貼、學費減免等政策減輕家庭支出，提高民眾可支配所得，政府是朝這個方向努力。



