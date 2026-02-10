台美關稅受矚 勞動部11日與汽車工會座談

（中央社記者吳欣紜台北10日電）台美對等貿易協定（ART）傳可望於農曆春節前完成簽署，美製進口車關稅備受矚目。勞動部長洪申翰明天邀集六大車廠工會，針對關稅可能造成汽車產業勞工衝擊進行座談。

台美關稅談判在1月進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作MOU。

傳台美對等貿易協定可望於農曆春節前簽署，外界關注美製車是否零關稅，政府近期持續與產業溝通，經濟部今天將召開「汽車製造產業座談會」，由部長龔明鑫主持，邀請車輛公會與九大本土車廠討論關稅事宜，洪申翰也會出席。

針對工會端，勞動部今天表示，洪申翰明天下午2時將邀集六大車廠工會理事長及相關汽車產業座談，包含台灣本田、裕隆、中華、三陽、國瑞及福特六和。

台灣機械業工會聯合會理事長段維中告訴中央社記者，屆時預計針對汽車產業勞工的工作權益、政府如何採取措施協助汽車產業因應台美關稅衝擊等進行討論。

段維中舉例，汽機車汰舊換新減徵貨物稅延長至2030年，將表達是否可以再放寬，以鼓勵民眾汰舊換新、幫助汽車產業，以及汽車、零件相關產業是否貨物稅能再降低等。

裕隆汽車企業工會理事長羅文男則說，六大車廠工會理事長都會到場，將與勞動部交換意見，表達對汽車產業勞工可能受關稅影響的擔憂。（編輯：吳素柔）1150210