台美關稅可望降至15%！台股早盤漲逾400點創史高 台積電刷新天價1720元

台股週二早盤上漲逾400點，指數最高漲至30973.85點，再創盤中史高。廖瑞祥攝



美股道指、標普再創新高，台積電ADR上漲2.52%。台股今日（1/13）開高，開盤不久即上漲逾400點，指數最高漲至30973.85點，再創盤中史高。1月初才奔上3萬點，如今才不到兩周時間，又即將靠攏3萬1千點，台股已如光速般上漲。

根據《紐約時報》報導，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將從20%降至與日韓相同的15%，而台積電承諾將再興建5座半導體廠。

另，《華爾街日報》報導，台灣承諾直接投資和購買美國商品逾3千億美元，其中包括台積電已承諾投資的1650億美元。報導也提到，台積電上週支付1.97億美元，在亞利桑那買下900英畝土地，準備在當地擴大興建新晶圓廠。

道瓊工業指數昨上漲86.13點，收在49590.20點再度創高，漲幅0.17%。標準普爾500指數小漲10.99點，以6977.27點作收，漲幅0.16%。那斯達克指數上揚62.55點，收在23733.90點，漲幅0.26%。費城半導體指數揚升36.06點，以7674.84點作收，漲幅0.47%。

台積電昨收在1690元，今日早盤跳空大漲30元至1720元，再度改寫新天價，公司市值攀升至44.47兆元。

主要權值股漲少跌多，聯發科、日月光投控漲逾2%，其餘皆挫。台達電跌逾1%，富邦金、國泰金、廣達、中信金皆小挫，緯穎、聯電跌逾2%。

記憶體股昨漲今跌，南亞科昨狂漲1根，今日翻黑下挫，旺宏、威剛跌逾3%，華邦電、力積電、群聯、十銓跌逾2%；未被列入處置股的廣穎漲逾半根，股價最高來到53.4元。

