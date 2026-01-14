台美關稅可望降至15% 江啟臣籲：政府把握時機助產業轉型 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台美關稅近日將達成貿易協議，美國對台課徵關稅可望自20%下調至15%，目前進入最後談判階段，最快可望於本月對外公布。立法院副院長江啟臣表示，若消息屬實，只是結束產業對「不確定性」造成的憂，政府要如何把握時機，協助產業轉型才是當務之急。

「台灣既已失去先機，更要把握時機。」江啟臣說明，自去年8月7日宣布對台關稅20%的疊加關稅，迄今已過了5個月，政府錯過了「搶救黃金期」，不少企業早已退場甚至說是陣亡，而苦撐至今的業者，面對既有市場也早已被對手搶佔，前景仍是堪憂。

江啟臣認為，若台美談判真能達成如媒體報導的結果，那只是結束產業對「不確定性」造成的憂。而今若沒有獲得更優惠的稅率，代表台灣產業要重返市場勢必更加吃力，政府如何把握時機，協助產業轉型升級，重塑國際競爭力，恐怕是當務之急。

江啟臣表示，若台積電被要求在美新增5座先進晶圓廠也是談判結果，顯見其在全球供應鏈佔仍有不可替代的地位，美國基於國家利益用台積電換關稅，但台灣不是只有台積電，相關產業未來要何去何從，未來的護國群山又在哪裡，如何利用台美合作建立非紅供應鏈的契機，讓台灣產業轉型升級，是政府必須思考和提早佈局的國家議題。

經貿辦13日表示，台美第5輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施。

經貿辦說，我國將持續與美國貿易代表署，就未來台美貿易協議相關內容進行文件交換確認，待總結會議後，將對外宣布協議主要內容，政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

中華經濟研究院長連賢明表示，台美的貿易談判應該告一段落，但因近期有伊朗、古巴等情事，對台美談判結果是否在1月底確定，有所保留。

連賢明認為，假設稅率真的是15%不疊加，這個稅率幾乎可說是「準最惠國待遇」，和日本韓國歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。也是台灣過去十幾年來，第一次有機會在美國市場中和日本和韓國在相同基礎競爭，這對台灣的傳統產業在美國市場競爭應該會是一大利多。

