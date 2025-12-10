台美關稅可能是15%！李淳分析：機率非常高！｜Yahoo《齊有此理》

國際貿易專家、前駐歐盟代表李淳日前在柏林台灣會議上發表演說，呼籲歐盟與台灣建立更具前瞻性的經貿合作模式。他到Yahoo《齊有此理》進一步分析台灣與歐美的真實情勢，同時透露台美關稅有很高的機率應該會落在15%。

面對台積電到美國設廠引發的種種疑慮，李淳點出台積電從拜登時期就開始佈局，為了維持供應鏈的核心地位所以非去不可。台積電靠著生產科技和客戶信任度，維持全球第一的競爭力，雖然確實帶動高科技產業往前衝，卻也凸顯出貧富差距等問題。

李淳表示，現在台灣的目標要讓所有的行業都出現如台積電般的指標性企業，像是紡織業就已經有充滿競爭力的機能布料。他強調應該運用「加法思維」，在維持高科技產業競爭力的情況下，加碼輔導扶持其他產業，而不是把前面的拉下來，落入減法思維。他也肯定目前政府聚焦傳產和中小企業的做法正確，完全符合台灣需要。

▲ 前駐歐盟代表 李淳接受Yahoo《齊有此理》專訪

李淳除了解析台積電的地位不會被動搖，也一一破除外界謠言。面對美國關稅在世界各國的趨勢是20% ，李淳認為台灣比照日韓歐盟15%的機率非常高，因為美國只有對台灣跟日韓歐盟要求投資承諾，因此應該會落在這個數字。

雖然還不曉得台灣關稅會是多少，但李淳覺得不要拘泥於數字，以過去台灣投資的數字來看，去美國投三千億算是非常合理。李淳強調：「台灣對外投資是我們供應鏈和國力對外的延伸。」雖然過程中有些產業會消失，但整體競爭力不斷再升級。對外投資是台灣結合當地的優勢，內化成我們的競爭力，因此毫無疑問是國力擴張的必經之路。

李淳也透露，現在世界各國都有認知「全球單一戰場」，加上利益相連，所以歐洲相當關心台海安全。至於不實言論滿天飛，像是蕭美琴赴歐洲議會演講只是借場地等等，李淳希望學者們不要名嘴化，大家應該多運用Chat GPT等AI工具查詢事實，就會知道很多事情是遭到刻意扭曲。

