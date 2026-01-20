台美關稅國會審議恐卡關？卓榮泰：期待國會在「正確資訊」下與政院對等談論、真誠合作

台美對等關稅談妥，下一關卡就是國會審議。行政院長卓榮泰今（20）日在記者會表示，談判基礎讓國人感到有進展，產業界也表示支持，「誠懇期待國會在正確資訊下，與政院對等談論未來需要國會同意的若干內容」，兩院必須進一步真誠合作，才能讓國家向前進。

卓榮泰提到，台美關稅談妥後，現在最重要是向人民報告，第二重要是要跟產業界溝通，總統、政院、部會都會到各個產業，向他們做未來面臨的重要事項報告，也聽取他們的聲音。

卓榮泰並舉起一本小冊子表示，行政院已經印製台美關稅產業支持方案的小冊子，過去場次座談都會發送給業界，未來也會這樣做，更希望金融機構能主動跟客戶詢問、了解客戶有無需要協助，會啟動這樣的服務方式，希望金融機構瞭解企業需要、提供金融支持。

對於國會溝通，卓榮泰強調，政院會向國會說明，談判完全秉持國家利益為出發點，誠懇期待國會在正確資訊下，與政院對等談論未來需要國會同意的若干內容，兩院必須進一步真誠合作，才能讓國家向前進。

卓榮泰強調，現金的談判基礎讓國人稍稍感到有一點進展，也讓產業界對談判方向表示支持，後續關稅貿易協定會秉持同樣原則，請國會必須掌握正確資訊，雙方才能有對等關係的合作，這種合作持續有效到最後完成後，國家一定能夠跨步向前走。

副院長鄭麗君則補充，在協議簽署完成後，會如同先前承諾將完整文本送過國會，同時提出影響評估，並依照「條約締結法」程序依法進行。

