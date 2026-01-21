台美關稅大突破！談判功臣不只鄭麗君 她揭72歲楊珍妮「40年公職生涯」：經歷6任總統

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台美關稅談判正式拍板定案，台灣出口美國的關稅確定調降至15%且不疊加，並獲得美國232條款關稅優惠，成為全球首個享有此待遇的國家。行政院昨（20）日舉行記者會，副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮共同出席，兩人被視為這場歷史性突破的幕後功臣。職場寫作講師趙曉慧則撰文分析這場公務員「以專業為國家贏一次」的談判幕後，現年72歲、公職生涯至少40年的楊珍妮功不可沒。

行政院昨（20）日舉行記者會，台美關稅談判拍板定案，對等稅率降至15％且不再疊加。（圖／行政院新聞傳播處）

楊珍妮昨日在記者會上致詞時回顧過去9個月的談判過程，感謝總統、副總統、國安會與行政院提供明確立場與方向，讓團隊能在關鍵時刻堅持原則、全力爭取。她談到同仁日夜陪伴時一度哽咽，記者會結束後更與卓榮泰、鄭麗君等官員逐一擁抱，場面感人。

據職場寫作講師趙曉慧透露，楊珍妮現年72歲，是行政院常任文官，公職生涯至少40年、橫跨6任總統，從蔣經國到賴清德，歷經2次政黨輪替，堪稱「身經百戰」。她直言，公務員處境常如履薄冰，既要承擔責任又要面對政治壓力，但楊珍妮在這次談判中展現專業與忠誠，9個月、6輪攻防，滴水不漏守住台灣利益。

趙曉慧強調，這次談判展現府院高層與文官團隊的團結，沒有內鬥、沒有猜忌，將官僚體制轉化為「戰鬥隊形」，形成能量強大的「台灣隊」。最終談下「全球第一個」最惠國待遇，讓台灣在國際經貿舞台上取得前所未有的突破。她感性表示，楊珍妮的眼淚與擁抱，背後是對老闆無私的感謝，也是公務員這輩子能真正「專業地為國家贏一次」的最佳註解。

