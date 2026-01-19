台美關稅好到連南韓李在明都害怕！她點名藍白造謠行徑：扯後腿的敗家子

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(1/19)表示，立場親中的南韓總統李在明看到台灣的關稅談判成果都怕了，公開擔憂南韓輸給台灣，南韓青瓦台也緊急發出聲明，啟動與美協商機制，就是鐵證，台灣關稅談判就是談得比南韓好，藍白還要繼續造謠說關稅談不好，就是扯後腿的敗家子。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

台美對等關稅談判近日拍板，台灣關稅調降為15%且不疊加，在232條款關稅中，台灣還成功爭取到半導體以及衍生品關稅最優惠待遇，成為全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇。

消息一出，同樣在晶片領域的競爭對手南韓也緊張了，青瓦台對此發出聲明，表示已啟動緊急協商機制，爭取晶片關稅不低於他國待遇，企圖穩定南韓國內的不安情緒。

前民眾黨主席柯文哲昨日說，美國要求投資的是半導體，這是幾代台灣人累積的家本，把台灣賣給中國是賣國，賣給美國也是賣國，所以總統賴清德不要當賣國賊。

林楚茵上午表示，一向立場「親中」的韓國總統李在明都怕了，公開擔憂韓國輸給台灣，韓國青瓦台急發聲明已啟動與美國緊急協商機制就是鐵證，「台灣關稅談判國家隊」談得比韓國更好。

林楚茵說，事實、比較擺在眼前，藍白還繼續「造謠」談判關稅不好，就是睜眼說瞎話惡意扯台灣後腿的敗家子，「寧信台灣實力，別信藍白的嘴」。



