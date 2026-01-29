台美關稅好成績卻擴散疲弱…徐嶔煌點出綠營「老毛病」：出來說話的不夠直接，對產業也不夠了解

台美關稅談判得出15%稅率不疊加，更獲得半導體232條款最惠國待遇，對美投資也採企業自主2500億美元，相較主要對手的日本、南韓，可謂條件最好，卻有論述擴散不出的問題。對此，資深財經媒體人、民進黨台北大安文山市議員候選人徐欽煌今（29日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，政策擴散效果差是因為政府出來講話的人對產業認識得不夠，論述不直接明瞭，台灣身為美國主要貿易逆差國之一，能談到此條件可說是第一名了，政府應該大方地說。

廣告 廣告

對於台美關稅談得好卻有論述不力的問題，徐欽煌表示，其實原因很簡單，就是對產業認識得不夠多，包括有哪些公司、哪些人受到好處，所以只能講出個大概，難講得很具體。



徐欽煌直言，但像他們就會相對比較清楚，比如對等關稅15%談回來，台灣談成的條件是第一名，如果有人覺得第一名談得還不夠好，那其實就如同兒子考第一名，還跟兒子說考試不夠好、不夠努力。他說，這個要求合不合理，自然可受公評。



至於為何說台灣的條件第一，徐欽煌指出，因為談到稅率10%的國家像英國，是美國的貿易逆差國，簡言之美國賺英國的錢比較多，所以美國願意給10%；但台灣對美國來說是嚴重的順差國，是台灣賺人家錢，而在賺美國錢的國家裡面，台灣已是談到第一名的國家了。



徐欽煌批評，因此談到第一名還覺得不滿意，然後稱是國難當頭的話，那就不太清楚什麼叫談得好了，他也認為政府出去講話的人可以大方講，台灣是15%，日本也是15%，韓國也是15%，因為大家都是嚴重的對美貿易順差國。



徐欽煌也說，國民黨有人講稅還是課得比以前多，要知道對台廠來說，這樣的論述完全不懂企業，課稅比以前多不是重點，關鍵是要跟對手稅率一樣，要有「競爭力」。



徐欽煌舉例，假設都是做工具機的廠商，全世界只有這三個國家做，稅如果都一樣，多課10%、20%的稅，轉嫁給客戶就好了，稅也課不到廠商。他表示，政府連這件事在回應時也不夠直接，所以被人家拿去做文章。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

更多放言報導

中國治理自家在美企業「非冷戰訊號」 徐欽煌：嚴管補教界是怕「缺工人、聰明大學生影響政權」

傳產工作佔全台逾3成人口…洪申翰喊話「藍白不要擋台美協議」：不要讓傳產雪上加霜