台美關稅好消息？賴清德喊爭取15％不疊加 再曝台積電將赴台南加碼投資

總統賴清德總統昨晚前往台南市出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」時，對於美國對等關稅議題，賴表示，目前已經進入最後階段，政府的立場是維持國家、產業利益、國民健康及糧食安全去跟美國進行談判，希望能平衡台美貿易逆差，也希望台灣能夠強化跟美國的經貿合作關係，往爭取關稅不超過15%且不疊加的目標邁進。

賴清德昨晚出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」致詞時，感謝園區各企業50年來，不僅在台南市投資、創造就業機會，也安定台南市的社會。安平產業園區有600家企業，提供2萬個工作機會，一年創造千億以上的產值，對台灣整體經濟的發展貢獻卓著。

賴清德肯定市長黃偉哲率領的市府團隊，卯足全力爭取企業來到台南投資，2億元以上的投資皆專案列管，由市政府主動提供協助；台積電將進一步於台南投資，針對台積電所提出的各項問題，市府團隊也積極予以協助解決。

談及國人關切的美國對等關稅議題，賴清德指出，目前已經進入最後階段，政府的立場是維持國家、產業利益、國民健康及糧食安全去跟美國進行談判，希望能平衡台美貿易逆差，也希望台灣能夠強化跟美國的經貿合作關係，往爭取關稅不超過15%且不疊加的目標邁進。

賴清德指出，除了與美談判爭取最好的關稅待遇，行政院也提出930億元的支持方案，協助受到對等關稅衝擊的所有產業，並提供4個面向的協助，分別為金融支持，提供外銷貸款優惠保證、給予利息補貼、信用保證；安定就業，提供薪資差額補貼，避免員工不必要的資遣；研發與升級轉型補助，以及開拓多元國際市場。

賴清德也細數各項台南建設的發展，包括交通建設如明年鐵路地下化即將通車、台南捷運藍線即將動工；此外，陽明交通大學光電學院與AI新十大建設的智慧機器人產業聚落也都設於台南。未來，安平產業園區會是沙崙智慧園區的協力園區，共同攜手成長、發展，希望未來能夠跟台南市各行各業共同合作，帶領台南繼續進步。



