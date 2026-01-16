台美關稅定案「切香腸」掏空台灣？ 民眾黨質疑政府把台積電當保護費

台美關稅談判定案，民眾黨強烈質疑，台灣不只要上繳5000億美元，還有台積電的半導體供應鏈。（圖片來源／台積電）

台美關稅談判定案，美國商務部長盧特尼克直言目標是轉移台積電半導體供應鏈40%產能，民眾黨今（16）日對此持高度憂慮並表示，堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以「切香腸」方式，將台灣的產業命脈與國家資產，作為「政治安撫」的籌碼。

台美關稅揭牌，答案是5000億美元，比去年12月初，盧特尼克對宣稱的3000億美元還，要多出2000億美元，等同於台灣一年GDP的6成以上，同時對照日本5500億元、南韓3500億元，台灣還多出奉送「台積電供應鍵」與最先進製程。

針對盧特尼克部長直言不諱，要拿走台灣半導體供應鏈40%的產能，民眾黨強烈呼籲，民進黨政府必須誠實回答國人：當台灣引以為傲的先進製程與高階製造被搬走4成，台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼？

民眾黨提醒，所謂的「矽盾」，其價值在於「不可取代性」。當政府配合美方要求加速供應鏈移轉，實際上是在主動削弱台灣的地緣政治價值，談判的目標應是爭取「矽盾的時間」來強化自身體質，而非將矽盾本身作為一次性的保護費上繳。

應爭取「矽盾時間」強化體質，投審會須嚴攔下關鍵技術

針對後續考驗，民眾黨提出三點提醒。首先，投資2500億美元，投審會必須嚴格把關，確保關鍵技術不外流。 其次，信保基金的額度高達2500億美元，勢必會引發國內產業融資緊張，如何因應，看不到政府的回答。 第三，關稅風波以來，已經嚴重受損的產業如水五金等，能否恢復元氣？政府又怎麼輔導？政府也沒回應。

行政院長卓榮泰說明台美關稅內容，但是民民黨並不買單，提出強烈質疑。（圖片來源／行政院）

民眾黨強調支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣，並對執政黨提出4大提問，包括請告訴人民：為了「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損的部分，如何修復？未來會受衝擊的部分，如何因應？

讓川普滿意還要退讓多少？單向輸血爛帳誰扛？

民眾黨並批評，外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合。我們堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式，將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

「政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，並轉化為對台灣安全的實質支持網絡。」民眾黨質疑，然而，我們看到的卻是政府承諾以信用保證支持2500億美元融資，用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單，這不是投資，這是單向輸血，「若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？」

民眾黨強調，最諷刺的是，協議中竟包含台灣投資美國「能源產業」。就在政府大舉承諾輸出資本的同時，台積電總裁魏哲家在法說會上直言：「自己擔心台灣的電力供應。」

「如果沒有足夠電力，將無法支持 AI 的大量需求，甚至會限制台積電的擴產。」民眾黨表示，護國神山的沈痛預警，政府聽到了嗎？在台灣內部能源轉型卡關、企業界因缺電焦慮而不敢擴產的關鍵時刻，執政黨不思將資源用於強化脆弱的本土電網韌性，反而要輸出鉅資去建設美國的能源設施？不僅本末倒置，更形同是對本土產業發展的釜底抽薪。

